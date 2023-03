उबालने के चक्कर में स्टोव पर बार बार गिर जाता है दूध, मास्टर शेफ ने बताया 2 ट्रिक, काम बन जाएगा सुपर आसान

How To Prevent Milk From Boiling Over: वैसे तो दूध उबालना बेहद ही आसान काम लगता है, लेकिन अक्‍सर इस आसान से दिखने वाले काम को पूरा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. यह नीचे ना गिरे इसके लिए हम तब तक दूध के सामने खड़े रहते हैं जब त‍क की दूध में पूरी तरह से उबाल ना आ जाए, लेकिन जैसे ही थोड़ी नजर हटी कि दूध उबलकर बाहर गिर आता है. अगर आप भी ऐसी समस्‍या से दो चार होते रहते हैं तो मास्‍टर शेफ पंकज भदौरिया के बताए सिंपल टिक्‍स को अपनाकर दूध को बर्तन से बाहर उफनकर गिरने से रोक सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

बिना गिरे दूध को उबालने का सिंपल तरीका

घी या तेल की लें मददजब भी आपको दूध उबालना हो तो सबसे पहले एक बड़ा सा भगोना लें. फिर उसके अंदरूनी दीवार पर उंगलियों की मदद से थोड़ा सा घी या तेल लगाएं. ध्‍यान रखें कि अंदर की तरफ ऊपरी हिस्‍से पर चारों तरफ इसे लगाना है. अब इसमें दूध डालें और उबालें. ऐसा करने से जैसे ही दूध में उफान आएगा, दूध भगोने के ऊपर उठकर रुक जाएगा. इस तरह दूध बाहर गिरने से बच जाएगा.

लकड़ी के चम्‍मच का इस्‍तेमालआप जब भी किसी बर्तन में दूध को उबालें तो कम आंच पर उबालें. अब बर्तन में दूध डाल लें और गैस पर इसे रख दें. अब दूध के बर्तन के ऊपर एक बड़ा सा लकड़ी का चम्‍मच या कलछी उल्‍टाकर रख दें. ऐसा करने से दूध जब उफनकर चम्‍मच से टच करेगा तो आपने आप भी दूध चम्‍मच से टकराकर वहीं रुक जाएगा. इस तरह आपका दूध बाहर गिरने से बचा रहेगा.

इन बातों का भी रखें ध्‍यान-कम आंच पर ही दूध उबालें. –दूध से दोगुना बड़ा बर्तन का इस्‍तेमाल करें. –दूध के भगोने को पूरी तरह ढंककर ना उबालें. –अगर दूध में अधिक उफान हो तो आप पानी छिड़क दें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)