गर्मियों में दूध के फटने से हो गए हैं परेशान, अपनाएं दादी नानी के नुस्खे, फ्रिज की भी नहीं पड़ेगी जरूरत

How To Prevent Milk From Curdling In Summers: गर्मियों में दूध के फटने की समस्‍या अक्‍सर लोगों को परेशान कर देती है. कई बार मार्केट से हम दूध खरीदकर लाते हैं और उबालते ही ये फट जाता है. कई बार घर में बिजली चली जाने की वजह से लंबे समय तक फ्रिज काम नही करता और इस कारण फ्रिज में रखा दूध फट जाता है. ऐसे में लंबे समय तक दूध को फटने से बचाने के लिए हम दादी नानी के बताए तरीकों को फॉलो कर सकते हैं. इन तरीकों की मदद से आप दूध को बिना फ्रिज में रखे भी दो से तीन दिनों तक इस्‍तेमाल कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं ये सिंपल हैक्‍स.

गर्मी में इस तरह दूध को फटने से बचाएं-जब भी दूध खरीदें तो इस बात का ध्‍यान रखें कि दुकान में इसका स्‍टोरेज अच्‍छे टेम्‍परेचर पर किया गया हो. धूप में रखे दूध कभी ना खरीदें. हमेशा एक्‍सपायरी डेट देखने के बाद ही फ्रेश दूध घर लाएं.

-अब इस ताजा दूध को ऐसे बर्तन में उबालें जो अच्‍छी तरह साफ हों. अगर इसमें थोड़ी भी गंदगी होगी या खाना या साबुन का अंश चिपका होगा तो दूध उबालते वक्‍त ये फट सकता है. बेहतर होगा कि आप बर्तन को एक बार खंगालकर ही इस्‍तेमाल करें.

-कच्‍चे दूध को कभी भी रूम टेम्‍परेचर में ना छोड़ें. आप दूध को खरीद कर लाने के तुरंत बाद इसे उबाल लें.

-आप सबसे पहले दूध को उबाल लें और उबाल आने के बाद चम्‍मच या कलछी से कम आंच पर इसे अच्‍छी तरह एक से दो मिनट तक मिलाते रहें. इससे उसके फटने के चांस कम हो जाता है.

-उबल जाने के बाद दूध को आप ढ़ककर रख दें. इस तरह कम से कम चार पांच घंटे तक दूध सुरक्षित रहेगा. जैसे ही दूध रूम टेम्‍परेचर पर आने लगे उसे फिर से उबाल लें. बता दें कि अगर आप दूध को रूम टेम्‍परेचर में कुछ देर छोड़ेंगे तो इसमें बैक्‍टीरिया पनपने का खतरा अधिक हो जाता है.

-अगर आपके पास फ्रिज है तो आप इसे रूम टेम्‍परेचर में आते ही फ्रिज में स्‍टोर कर लें. अगर फ्रिज ना हो तो आप इसे दोबारा से उबालें. इस तरह आप 24 घंटे में कम से कम 4 से 5 बार दूध को उबालें तो इससे दूध नहीं फटेगा.