How to give My Plants Light: अधिकतर लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है. लोग अपने घरों की बालकनी में तरह-तरह के पौधे लगाते हैं. लेकिन, कई बार कुछ घरों में धूप की रोशनी प्रॉपर तरीके से नहीं आती है. पौधों को हरा-भरा रखने के लिए धूप भी पानी की तरह जरूरी होता है. पौधे लगाने से घर का वातावरण साफ और स्वस्थ बना रहता है. आप कई तरीकों से बिना धूप के भी पौधों को बालकनी में मुरझाने से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही आसान से उपाय यहां.

पौधों को बिना धूप के कैसे रखें सुरक्षित

1. यदि आपकी बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, बावजूद इसके आपको पौधे लगाने हैं तो आप उन प्लांट्स का चुनाव करें, जिन्हें धूप या रोशनी की अधिक जरूरत नहीं होती है. ड्रासिना, क्रोटोन, स्नेक प्लांट, फर्न्स, पीस लिली, चाइनीज एवरग्रीन, रबर प्लांट आदि को अधिक धूप की जरूरत नहीं होती है. इन्हें आप बलकनी, अपने लिविंग रूम, बेड रूम में आसानी से रख सकते हैं. ये कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं, जिन्हें मेंटेन करना आसान है.

2. आपकी बालकानी में धूप नहीं आती या पूरी तरह से बंद है, तो कभी-कभी इन प्लांट्स को उस जगह पर ले जाकर रख दें, जहां थोड़ी बहुत रोशनी आती हो. घर में जहां भी रोशनी आती हो, वहां आप गमलों को रख सकते हैं. साथ ही इनमें रेगुलरली पानी देते रहें. हां, बहुत ज्यादा और जल्दी-जल्दी पानी देने से बचें. मिट्टी बहुत अधिक गीली और उसमें नमी बनी रहेगी और पौधों को धूप भी नहीं मिलेगा तो ये खराब हो सकते हैं.

3. बालकनी या फिर लिविंग रूम में रखे पौधों को हर महीने फर्टिलाइज करें. इससे पौधों को पोषण मिलता रहता है. इनमें कीड़े नहीं लगते हैं. इस तरह से ये जल्दी सूखते या खराब नहीं होते हैं.

4. यदि आपकी बालकनी में रखे पौधों पर धूप नहीं लगती है, वहां अंधेरा हो तो ये पौधों के लिए सही नहीं है. हर पौधे को थोड़ी बहुत नेचुरल रोशनी चाहिए. बालकनी में लाइट नहीं आती है तो आप आर्टिफिशियल लाइट बालकनी में लगा सकते हैं. नर्सरी जाकर आप इस बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं. अक्सर कुछ लोग पौधों के आसपास गर्मी बनाए रखने के लिए बल्ब जलाकर रखते हैं.

5. यदि आपकी बालकनी में रखे पौधे ऐसे हैं, जिन्हें धूप में रखने की जरूरत है तो आप बीच-बीच में इन गमलों को 4 से 6 घंटे के लिए छत या फिर घर के आंगन में ले जाकर रख दें. इससे उन्हें प्रॉपर सनलाइट भी मिल जाएगी और ये खराब भी नहीं होंगे.

6. पोधौं के लिए गोबर की खाद, अच्छी मिट्टी, बालू आदि बराबर मात्रा में मिलाकर मिट्टी तैयार करें. उसी में पौधे लगाएं. पानी भी जरूरत से ज्यादा ना डालें वरना ये खराब हो सकते हैं. मिट्टी, प्रॉपर पानी और कभी-कभी रोशनी में रख देने से ये प्लांट्स जल्दी खराब नहीं होंगे.

7. कई बार सर्दियों में भी धूप नजर नहीं आती है. ऐसे में ठंडी हवाओं में पत्ते मुरझाने लगते हैं. ऐसी स्थिति में सूखे हुए पत्तों और टहनियों को काट दें. मुरझा चुके पत्ते प्लांट्स से ही न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करते हैं, जिससे दूसरे पत्ते और तने खराब हो सकते हैं.

8. जब पौधों को धूप ना मिले तो गमलों में सूखे घास-पात डाल दें. इससे मिट्टी में मौजूद अतिरिक्त नमी को ये सोख लेते हैं. सर्दियों के मौसम में भी डेली प्लांट्स में पानी डालने से ये खराब हो सकते हैं. बेहतर है कि मिट्टी सूख जाए तो ही पानी डालें.

9. अपने पौधों को सूरज की रोशनी देने के लिए रिफ्लेक्टिव सर्फेस का यूज करें. इसके लिए आप उस जगह पर आईना या शीशा लटकाएं, जहां से धूप की रोशनी आईने से रिफ्लेक्ट होकर पौधों पर पड़ सके.

