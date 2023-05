गर्मी से बार-बार झुलस रहे हैं पौधे, गार्डनिंग के 6 टिप्स करें फॉलो, लू में भी बालकनी दिखेगी हरी-भरी

How To Protect Plants From Hot Sun: गर्मी के मौसम में पेड़-पौधों को धूप और गर्मी से बचाए रखना एक चैलेंजिंग काम होता है. थोड़ी सी लापरवाही में पौधे गर्मी और धूप से झुलस जाते हैं और सूखकर खराब हो जाते हैं. ऐसे में पौधों को गर्मी से बचाने के लिए खास देखभाल की जरूरत पड़ती है, जिससे वे मुरझाएं नहीं और सूखने से बचे रहें. आज आपको कुछ जरूरी गार्डनिंग टिप्‍स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप गर्मी में भी अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं.

छांव में रखें पौधे- तेज धूप और गर्म हवाओं से बचाने के लिए सबसे पहले आप अपने पौधों को छांव में रखें. अगर बालकनी में आपने पौधे रखे हैं और आप उनकी जगह नहीं बदल सकते, तो खस, चिट या मोटे कपड़े से उनके लिए शेड बनाएं. इससे पौधे जलेंगे नहीं.

तापमान को करें कंट्रोल- अगर तापमान तेजी से बढ़ रहा है तो आप पौधों को गीले पेपर, कपड़े, कार्टन आदि से ढंक कर रखें और इन पर पानी डालते रहें. इससे पौधों को हवा पानी भी मिलती रहेगी और वे गर्मी से बचे रहेंगे.

सही समय पर दें पानी- अगर आप दिन के वक्‍त पौधों की जड़ों में पानी देंगे तो ये गर्म स्‍टीम बनकर पौधों की जड़ों और पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पत्‍ते जल सकते हैं. इसलिए आप पानी देर रात या सुबह सूरज निकलने से पहले दे दें.

बड़े पेड़ के नीचे रखें- अगर आपने नए और छोटे पौधे लगाएं हैं तो इन्‍हें बड़े पेड़ या पौधों की छांव में रख दें. इससे इनको शेड मिलता रहेगा. बेहतर होगा अगर आप सभी गमलों को एक जगह करीब झुंड बनाकर रखें. इससे वे खुद को गर्मी से बचा पाएंगे.

नेचुरल खाद का करें प्रयोग- अगर आप पौधों में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप इनमें नेचुरल खाद, मसलन गोबर आदि डालें और भरकर पानी दें. अगर आप यूरिया आदि गर्मी में देंगे, तो पौधे जल सकते हैं. आप खाद के रूप में पौधों की पत्तियां आदि भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं .

जड़ के साथ पत्तियों को भी धोएं- आप दिन में जब पौधों को पानी देते हैं तो उनकी जड़ों के साथ साथ पत्तियों पर भी भरपूर पानी डालें. इससे पत्तियां पानी को अवशोषित कर पाएंगी और वे ताजा दिखेंगी.

