इस्तेमाल करते हैं एलोवेरा तो जान लें इसमें मौजूद पीले और कड़वे एलोइन को कैसे हटाएं

How to remove poison from Aloe Vera: एलोवेरा का इस्तेमाल स्किन केयर और हेयर केयर में बेहद आम होता है. वहीं, खुद को हेल्दी रखने के लिए कई लोग एलोवेरा का सेवन भी करते हैं. बेशक एलोवेरा (aloe vera) का इस्तेमाल कई औषधीय तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसमें मिलने वाला एलोइन काफी नुकसानदायक भी हो सकता है. ऐसे में एलोवेरा का इस्तेमाल करने से पहले इसमें मौजूद पीला और कड़वा एलोइन यानी लेटेक्स हटाना काफी ज़रूरी हो जाता है.

एलोवेरा का इस्तेमाल जितना फायदेमंद होता है, इसमें मौजूद लेटेक्स उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है. वहीं लेटेक्स के साथ एलोवेरा का सेवन जहर से कम नहीं होता है. साथ ही स्किन और हेयर केयर में भी एलोइन के साथ एलोवेरा का इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है. जानें, एलोवेरा का एलोइन निकालने के कुछ तरीके, जिसकी मदद से आप एलोवेरा के नुकसानों से बच सकते हैं.

एलोइन क्या होता है

आमतौर पर स्किन, हेयर और हेल्थ केयर में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जाता है, मगर कई लोग एलोवेरा की पत्तियों को ही जेल समझने की भूल कर देते हैं. आपतो बता दें कि एलोवेरा की पत्तियों के कुल तीन पार्ट होते हैं. पत्ती के बाहरी भाग का छिलका मोटा और कांटेदार होता है. वहीं, छिलके के अंदर मौजूद पीले रंग के पदार्थ को एलोइन या लेटेक्स कहा जाता है. साथ ही एलोवेरा में मौजूद ट्रांसपेरेंट गूदा ही एलोवेरा जेल कहलाता है.

एलोइन के नुकसान

एलोवेरा में पाया जाने वाला पीला एलोइन काफी कड़वा होता है, जिसके सेवन करने से आपको पेट में ऐंठन और लूज मोशन के साथ-साथ त्वचा और बालों पर खुजली या जलन भी हो सकती है. एलोवेरा से एलोइन निकालने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना बेहतर रहता है.

एलोवेरा से एलोइन निकालने के टिप्स

एलोवेरा से एलोइन रिमूव करने के लिए सबसे पहले एलोवेरा की फ्रेश पत्तियों को धो लें. अब एलोवेरा की पत्ती को नीचे से काट दें और गिलास में पानी लेकर इसे डुबा दें. ध्यान रहे की पत्ती का कटा हुआ भाग नीचे की तरफ होना चाहिए. अब 10 मिनट बाद एलोवेरा की पत्ती को टिशू से थपथपाकर सुखा लें और चाकू की मदद से इसके छिलके को काटकर निकाल दें. इससे एलोइन आसानी से निकल जाएगा.

एलोवेरा जेल बनाने का तरीका

घर पर एलोवेरा जेल बनाने के लिए एलोवेरा की पत्ती से एलोइन निकालें. अब इसके गूदे को ब्लेंडर में डालकर पीस लें, आपका एलोवेरा जेल तैयार है. वहीं एलोवेरा जेल को स्टोर करने के लिए इसे आइस ट्रे में डालकर फ्रिजर मे रख दें. इससे आपका एलोवेरा 6 महीने तक खराब नहीं होगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)