Best Way To Take Crayon Off Walls: घर में अगर बच्‍चे हैं तो यह संभव है की आपके घरों की दीवारों पर भी रंग बिरंगी लकीरें और पेंटिंग बनी नजर आती हों. दरअसल, बच्‍चों के लिए दीवारें कैनवास जैसी होती हैं, जिन पर वे अपनी क्रिएटिविटी को बनाते हैं और एन्‍जॉय करते हैं. लेकिन इन्‍हें साफ करना मुश्किल भरा काम होता है. दरअसल, वैक्‍स और रंगों से बने क्रेयॉन दीवारों की सतह पर गहराई से चिपक जाते हैं और इन्‍हे हटाना आसान काम नही होता. अगर आप भी अपने घर की दीवारों से क्रेयॉन के दाग को हटाना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि आप किन उपायों की मदद से इन धब्‍बों को आसानी से दीवार से हटाकर साफ कर सकते हैं.

दीवार से क्रेयॉन को साफ करने का सिंपल तरीका

ग्लास क्लीनर का करें इस्‍तेमालअगर आपकी दीवार पर क्रेयॉन के दाग हैं तो इन्‍हें मिटाने के लिए ग्लास क्लीनर का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. यह आसानी से बाजार में उपलब्‍ध होता है और आप इसकी मदद से मिनटों में क्रेयॉन के दाग को साफ कर सकते हैं. इसके लिए आप पूरी दीवार पर इसे छिड़क दें और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दें. फिर माइक्रो सॉफ्ट क्‍लॉथ से इसे पोछ लें.

डिशवॉशिंग लिक्विड का करें इस्‍तेमालडिशवॉशिंग लिक्विड की मदद से भी दीवारों से क्रेयॉन के दाग को साफ कर सकते हैं. इसके लिए आप एक बाउल में गुनगुना पानी लें और उसमें 5 बूंद डिशवॉशिंग लिक्विड डालकर घोल बना लें. अब इसमें कपड़ा डालकर दीवार को वाइप कर दें. दाग साफ हो जाएंगे.

टूथपेस्ट का करें इस्‍तेमालक्रेयॉन के दाग को हटाना है तो आप सफेद वाला टूथपेस्ट लें और इसे दीवार पर लगे दाग पर लगाएं. अब ब्रश की मदद से दाग को रगड़ दें. इतना ना रगड़ें कि दीवार की पेंट ही निकल जाए. इसे हल्‍के हाथों से रगड़ने से ही दाग आसानी से हटने लगेंगे.

बेकिंग सोडा का करें इस्‍तेमालक्रेयॉन के दाग को आप बेकिंग सोड़ा की मदद से भी साफ कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कप में थोड़ा पानी और बेकिंग सोडा डालें और पेस्‍ट बना लें. अब इस पेस्‍ट को दीवार पर लगे क्रेयॉन के दाग पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें. दो मिनट बाद आप गीले कपड़े की मदद से इसे साफ कर दें. दीवार चमकने लगेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)