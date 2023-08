How To Get Rid of Clothes Stains: खाना खाते समय अगर कपड़ों पर सब्जी गिर जाए तो उसके जिद्दी दाग लग जाते हैं. सब्जी के दाग कपड़ों पर लग जाएं, तो उन्हें रिमूव करना बेहद मुश्किल काम हो जाता है. खासतौर से सफेद कपड़ों पर ये दाग हटाना ज्यादा कठिन काम होता है. कई बार तो लोग सब्जी के दाग हटाने के चक्कर में अपने कपड़े तक खराब कर लेते हैं. ब्रश से ज्यादा रगड़ने पर कई बार कपड़े फट जाते हैं, लेकिन सब्जी के दाग फिर भी नहीं हटते हैं. ऐसे में लोग काफी परेशान हो जाते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि घर में रखी छोटी छोटी चीजों से आप कपड़ों पर लगे सब्जी के दाग आसानी से हटा सकते हैं. इन गज़ब की ट्रिक्स से आप मिनटों में कपड़ों को नया जैसा बना सकते हैं.

नींबू से होगा कमाल – कपड़ों पर लगे सब्जी के दाग को हटाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू कपड़ों के इन जिद्दी दागों को आसानी से हटा सकता है. दाग हटाने के लिए आप दाग वाली जगह पर नींबू का रस डालें और उसे कुछ मिनट तक अच्छी तरह रगड़ते रहें. इससे कुछ ही मिनट में कपड़े पर लगा दाग पूरी तरह गायब हो जाएगा. नींबू के रस में क्लीनिंग एजेंट होता है, जो जिद्दी दाग हटाने में मदद कर सकता है.

टूथपेस्ट से रिमूव होगा दाग – कपड़ों पर खाने-पीने के दाग-धब्बे हटाने के लिए टूथपेस्ट भी बेहद कारगर साबित हो सकता है. सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यह बात पूरी तरह सही है. आप कपड़ों पर लगे सब्जी के दाग को हटाने के लिए उस जगह पर अच्छी तरह टूथपेस्ट अप्लाई करें. फिर 5-10 मिनट बाद उसे ब्रश से साफ करें. ऐसा करने से कपड़ों पर लगे जिद्दी दाग तुरंत गायब हो जाएंगे.

बेकिंग सोडा से हटेंगे जिद्दी दाग – बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कई घरेलू नुस्खों में किया जाता है. बेकिंग सोडा से आप कपड़ों पर लगे जिद्दी दाग भी आसानी से हटा सकते हैं. इसके लिए आप सबसे पहले एक चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें आधा चम्मच पानी मिलाएं. अब इससे एक पेस्ट तैयार कर लें और उसे दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें. फिर कपड़े धोने वाले ब्रश से अच्छी तरह रगड़ दें. ऐसा करने से दाग तुरंत हट जाएगा और कपड़ा नए की तरह चमकने लगेगा.

