मानसून में अनाज और खाने की चीजों को कीड़ों से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

How To Remove Insect From Grain: बरसात के मौसम में किचन की कई खाने-पीने की चीजों में चीटी या कई तरह के कीड़े लग जाते हैं. फिर वह चाहे चावल हो, सूजी हो या कोई अन्‍य अनाज. इनकी वजह से खाना बनाने से पहले एक-एक करके इन्‍हें निकालना बहुत ही थका देने वाला काम लगता है. ये कीड़े कहीं भी आ जाते हैं. आपने भले ही डिब्‍बे के अंदर आटा, चावल, चीनी या मसाले रखे हों, इनकी पहुंच आसानी से उन तक होती है. ऐसे में दादी-नानी के नुस्‍खे काफी काम आ सकते हैं. ये काफी आसान भी हैं, जिन्‍हें आजमाकर आप इन कीड़ों को अनाज आदि से दूर रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि आखिर इन कीड़ों से छुटकारा किस तरह पाया जाए.

बरसात में अनाज से कीड़े दूर रखने के उपाय

चावल में डालें बड़ी इलायचीबड़ी इलायची की मदद से चावल को कीड़ों से बचाया जा सकता है. इसकी खुशबू से कीड़े तो भागेंगे ही, आपके चावल से हमेशा एक अच्‍छी सी खुशबू भी आएगी.

चावल में डालें तेजपत्‍ता चावल में आसानी से कीड़े लग जाते हैं. इन कीड़ों को हटाने के लिए आप चावल के डब्बों में कुछ तेजपत्ते डालकर छोड़ दें. इसके स्‍मेल से कीड़े मर जाएंगे और नए कीड़े नहीं लगेंगे.

सूजी में डालें लौंग

सूजी के डिब्‍बे में भी अगर कीड़े लग जा रहे हैं तो आप इनके साथ कुछ लौंग डालकर छोड़ दें. इसके स्‍मेल से मिनटों में कीड़े या तो बाहर भाग जाएंगे ये मर जाएंगे. आप चाहें तो दालचीनी भी इसमें डाल सकते हैं.

आटा में डालें गरम मसालाआटे के डिब्बे में आप तेजपत्ता, लौंग और काली मिर्च को एक कपड़े में डालकर रख दें. ऐसा करने से आटे में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे. ये नुस्‍खा बरसात में काफी अच्छा होता है.

लहसुन का करें इस्‍तेमाल आप लहसुन की मदद से भी अनाज से कीड़े दूर रख सकते हैं. इसके लिए आप सूखे लहसुन को पोटली में बांधें और इसे दाल, चावल और आटे के डिब्बों में रख दें. इसके स्‍मेल से कीड़े दूर रहेंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news 18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबधित विशेषज्ञ से संपर्क करें).