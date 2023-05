कपड़ों पर लग गए हैं गुटखा और चाय-कॉफी के दाग, 5 घरेलू चीजों का करें इस्तेमाल, मिनटों में होंगे क्लीन

How to Remove Stain from Clothes: कपड़ों पर पान मसाला, चाय-कॉफी, इंक और पेंट जैसी चीजों के दाग लगना बहुत ही आम बात है. इन दागों को साफ़ करने के लिए जतन बहुत ही ख़ास करने पड़ते हैं. इसके बावजूद इन दागों को मिटा पाना मुश्किल भरा काम होता है. ऐसे में आप चाहें तो कुछ घरेलू तरीके आजमा कर कपड़ों पर लगे दागों को रिमूव कर सकते हैं. कई बार महंगे कपड़ों पर भी जिद्दी दाग लग जाते हैं. जिनको साफ करवाने के लिए कपड़े ड्राइक्लीन के लिए भेज दिए जाते हैं. काफी पैसा खर्च करने के बाद भी दाग पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं. ऐसे में यहां बताये जा रहे कुछ टिप्स आपके काम आ सकते हैं. तो आइये जानते हैं इन टिप्स के बारे में.

पान-मसाला के दाग ऐसे करें साफ़

बहुत बार कपड़ों पर गुटखा-पान मसाले के दाग लग जाते हैं. जो काफी कोशिश के बावजूद साफ नहीं होते हैं. ऐसे में आप दही या छाछ की मदद ले सकते हैं. इसके लिए एक मग में खट्टा दही या फिर छाछ ले लें. फिर कपड़े के दाग वाले हिस्से को इसमें डुबोकर पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दें. अब रगड़ कर दाग को साफ करें और साफ पानी से कपड़े को वॉश कर लें. इससे कपड़े पर लगा गुटखा-पान मसाले का दाग आसानी के साथ निकल जायेगा.

तेल और ग्रीस के दाग साफ़ करने का तरीका

कपड़ों पर लगे तेल-मसाले और ग्रीस के दागों को भी आप घर पर आसानी से रिमूव कर सकते हैं. दाग छुड़ाने के लिए आप नींबू और नमक का यूज कर सकते हैं. इसके लिए एक नींबू को बीच से आधा काट लें. फिर इस नींबू पर एक चम्मच नमक डाल कर इसको हल्के हाथों से कपड़े पर दाग वाली जगह पर रगड़ें. इस तरीके से कुछ ही मिनटों में कपड़ों पर लगे तेल और ग्रीस के दाग मिनटों में छूट जायेंगे.

पेंट और कलर का दाग छुड़ाने के टिप्स

पेंट और कलर के दाग भी कपड़ों पर लग जाना बहुत ही नॉर्मल बात है. ऐसे में आप केरोसीन ऑयल का इस्तेमाल करें. इसके लिए थोड़े से केरोसीन ऑयल को लेकर कपड़े पर उस जगह पर डालें जहां दाग लगा हो. या फिर कपड़े के उस भाग को कैरोसीन ऑयल में दस मिनट के लिए डुबो कर रख दें.

इसके बाद कपड़े को डिटर्जेंट पाउडर की मदद से नार्मल तरह से वॉश कर लें. इस तरीके से पेंट और कलर का दाग तुरंत निकल जायेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)