बालकनी में पड़ गए हैं गमलों के निशान, 4 आसान तरीकों का करें इस्तेमाल, मिनटों में फर्श दिखेगा क्लीन और चमकदार

How to Remove Flowerpots Marks From Balcony: गार्डनिंग के शौकीन लोग अक्सर घरों में गमले रखना पसंद करते हैं. खासकर घर की बालकनी को ज्यादातर लोग खूबसूरत प्लांट्स से डेकोरेट करते हैं. वहीं बालकनी में गमले रखने से घर के लुक में भी चार चांद लग जाते हैं. हालांकि बालकनी की फर्श पर कई बार गमले के निशान भी दिखने लगते हैं. ऐसे में कुछ बेहतरीन टिप्स (Floor cleaning) फॉलो करके आप बालकनी की फर्श को मिनटों में बेदाग और चमकदार बना सकते हैं.

बालकनी में गमले रखने से फर्श पर भी मिट्टी के दाग पड़ जाते हैं. वहीं काफी साफ-सफाई के बाद भी फर्श के निशान पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाते हैं. तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ बेहतरीन फ्लोर क्लीनिंग टिप्स के बारे में, जिसे ट्राई करके आप बालकनी की फर्श को बिल्कुल नए जैसा चमका सकते हैं.

बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल

बालकनी की फर्श को साफ करने के लिए सबसे पहले गमलों को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दें. अब 3-4 चम्मच बेकिंग सोडा में पानी डालकर पेस्ट तैयार करें. फिर इस पेस्ट को फर्श के निशान पर अप्लाई करें और 10 मिनट बाद फर्श को क्लीनिंग ब्रश से रब करें. इससे फर्श पर लगे दाग तुरंत गायब हो जाएंगे और बालकनी की फर्श साफ दिखने लगेगी.

अमोनिया पाउडर की लें मदद

बालकनी की फर्श से गमलों के निशान मिटाने के लिए आप अमोनिया पाउडर यूज कर सकते हैं. इसके लिए 3-4 चम्मच अमोनिया पाउडर में 4-5 कप पानी मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें. अब इस मिक्सचर को फर्श के निशान पर स्प्रे करें और 10 मिनट बाद क्लीनिंग ब्रश से रगड़कर फर्श को साफ कर लें. इससे बालकनी की फर्श आसानी से चमक जाएगी.

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड यूज करें

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड से फर्श को क्लीन करने के लिए आधा लीटर गुनगुने पानी में 5-7 चम्मच हाइड्रोजन पेरॉक्साइड मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें. अब इसे गमले के दाग पर स्प्रे करें और 5-10 मिनट बाद क्लीनिंग ब्रश से रब करके फर्श को धो लें. इससे फर्श पर लगा दाग बिल्कुल साफ हो जाएगा.

नमक और नींबू होगा मददगार

नमक और नींबू के रस की मदद से भी आप बालकनी की फर्श पर लगा गमले का निशान मिनटों में मिटा सकते हैं. इसके लिए कटोरी में थोड़ा सा नमक लें. अब इसमें नींबू का रस मिलाकर निशान पर अप्लाई करें और कुछ समय बाद फर्श को रगड़कर साफ कर लें. वहीं फर्श से गमले का दाग छुड़ाने के लिए बोरेक्स पाउडर का इस्तेमाल भी बेस्ट होता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)