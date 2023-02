लोहे का तवा बार-बार हो जाता है काला, इस 3 किचन हैक से हटाएं जंग, आसानी से साफ होगा बर्तन

How To Remove Rust From Iron Tawa: एक लोहे का तवा सालों साल चलता है. यह हमारे किचन का एक अहम हिस्सा है जिस पर हम रोटियां और पराठे बनाते हैं. लगातार इस्तेमाल करने से कई बार ये रुखड़े हो जाते हैं और धीरे-धीरे इन पर जंग लगने लगता है. यही नहीं, कई बार स्‍टोर में रखे नए तवे पर भी कार्बन की परत जमने लगती है. ऐसे में इन्‍हें साफ करने के बाद भी दोबारा से बर्तनों पर जंग लग जाते हैं. अगर आप भी ऐसी समस्‍या से परेशान हैं तो कुछ सिंपल ट्रिक्‍स अपनाकर इन्‍हें जंग रहित बना सकते हैं और साफ रख सकते हैं.

लोहे के फ्राई पैन या तवे को साफ करने का तरीका

पहला तरीकासाफ करने के लिए आप 3 से 4 चम्मच नमक, 2 बड़ा नींबू और थोड़ा सा पानी पास में रखें. अब जंग लगे तवे को अच्‍छी तरह से साफ कर लें. अब आप फ्राई पैन या तवे को गैस स्टोव पर रखें और उसमें थोड़ा सा पानी डालें. जब पानी उबलने लगे तो इसमें चारों तरफ नमक छिड़क दें. अब आंच कम करें और किसी स्क्रबर से तवे को रगड़ें. धीरे धीरे सारी चिकनाई और जंग गायब हो जाएगा. अब पानी से इसे धो लें.

दूसरा तरीकाएक तवे से बड़ा बर्तन लें और उसमें पानी भर कर गैस पर रखें. जब ये पानी उबलने लगे तो इसमें एक कप विनेगर, आधा कप नमक और दो चम्‍मच डिटर्जेंट डालें. अब इसमें तवे को डुबो लें. फिर गैस को बंद कर दें. 15 मिनट बाद तवे को पानी से बाहर निकालें. तवा चांदी की तरह चमकने लगेगा.

तीसरा तरीकाएक बड़े बर्तन में पानी भरें और उसमें डिटर्जेंट और नमक मिलाएं. एक फॉइल लें और इसका बॉल बनाकर इसमें डाल दें. अब इसमें तवा या पैन फ्राई डुबाकर 5 मिनट कम आंच पर उबालें. ऐसा करने से तवा बिना रगड़े ही चमक जाएगा.

जंग से इस तरह बचाएंअगर बार बार तवे या लोहे के बर्तन पर जंग लग रहा है तो इसे साफ करने के बाद पानी को अच्‍छी तरह से पोछ लें. अब इस पर कोई तेल लगाकर कपड़े से पोछ दें. बर्तन पर जंग नहीं लगेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)