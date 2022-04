पुरानी साड़ी के बॉर्डर का इस तरह करें इस्तेमाल, किसी भी तरह की आउटफिट बनेगी गॉर्जियस

How To Reuse Old Saree Border : यदि आपके पास ढेर सारी पुरानी साड़ियां जमा हो गई हैं और आप उन्हें पहनती नहीं हैं, तो आप साड़ियों के बॉर्डर को दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं. आप किसी पुरानी ड्रेस, लहंगे, सलवार-कमीज, दुपट्टे आदि पर इन साड़ियों के बॉर्डर लगाकर बिल्कुल नया बना सकती हैं. यहां जानें, कैसे.











Follow us on