How to stop your puppy from biting: कुत्‍ते पालने का शौक कई लोगों को होता है. घर के माहौल को अच्‍छा बनाने और तनाव को दूर करने के लिए घर में एक पेट डॉग होना काफी फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में अक्‍सर लोग घर पर बेबी डॉग लेकर आते हैं और उसे खूब प्‍यार दुलार करते हैं. लेकिन मुश्किल तब होती है जब खेलने या पार्कों में घूमाने के दौरान वे काटने लगते हैं. हो सकता है कि वे खेल खेल में ऐसा करते हों लेकिन ये आपकी परेशानी का सबब बन सकता है.

अगर आपका पेट डॉग भी बार-बार काटता है तो आप कुछ टिप्‍स को फॉलो कर उसकी आदत को बदल सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने कुत्‍तों के काटने की आदत को किस तरह बदलें.

ट्रेनिंग जरूरीअगर आपका पेट डॉग खेलने के दौरान काट लेता है तो आप उसे तुरंत मना करें. आप अगर उसे स्‍टॉप या नो बाइटिंग बोलकर इशारा करेंगे तो वो जरूर सीख जाएगा. शुरुआत में आपको ऐसा दिनभर में 6 से 7 बार बोलना पड़ सकते है लेकिन 2 से 3 दिन में ही वो समझ जाएगा कि उसे ऐसा नहीं करना है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

इसे भी पढ़ें : अपने प्‍यारे डॉग को घर पर अकेले छोड़ने में आती है परेशानी तो अपनाएं ये टिप्‍स

खिलौना देंआप खिलौना देकर आसानी से डॉग के काटने की आदत को दूर कर सकते हैं. इसके लिए जब भी डॉग आपकी तरफ काटने के लिए दौड़े तो आप उसकी तरफ एक खिलाना या बॉल फेंके. ऐसा करने से वो काटना छोड़ देगा.

आउटडोर जरूरीडॉग के काटने की आदत को दूर करने के लिए आप उसे दिन में एक से दो बार गार्डन या खुली जगह पर जरूर ले कर जाएं. उसे दौड़ाएं और खूब खिलाएं. ऐसा करने से वो थकेगा और फ्रेश होगा. जिससे उसकी काटने की आदत भी ठीक हो जाएगी.

इसे भी पढ़ेंः डोर डेकोरेशन से लेकर होम इंटीरियर तक कलरफुल पुराने कपड़ों से घर को दें बेस्ट लुक

पसंद की चीज दें खानेंकई बार इरिटेट होकर कुत्‍ते काटने के लिए दौड़ते हैं. ऐसे में अगर आप उसे कुछ उसकी फेवरेट चीज खानें के लिए दे दें तो वो बेहतर महसूस करेगा और एग्रेसिव नहीं होगा.

हड्डी देंजब छोटे कुत्‍तों के दांत निकलते हैं तो उसे कुछ काटने पर आराम मिलता है. ऐसे में आप उसे बाजार में मिलने वाली बोन यानी हड्डी चबानें के लिए दे सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)