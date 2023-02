रोटी बनाने के बाद बच जाता है आटा, फ्रिज में 4 तरीकों से करें स्टोर, खराब होने की टेंशन होगी दूर

How to Store Dough in Fridge: कुकिंग के दौरान रोटियां बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल करना आम बात है. लेकिन रोटी बनाने के बाद कई बार आटा बच भी जाता है. ऐसे में आटा खराब होने के डर से लोग अक्सर गूंथे हुए आटे (Aata) को फ्रिज में स्टोर कर देते हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि फ्रिज में आटा रखते समय ज्यादातर लोग अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं. जिसके आपकी सेहत पर भी कई नुकसान हो सकते हैं.

आटे को लम्बे समय तक फ्रेश रखने और खराब होने से बचाने के लिए इसे फ्रिज में रखना बेस्ट ऑप्शन होता है. मगर फ्रिज में आटा स्टोर करते समय ज्यादातर लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं. जिसके चलते फ्रिज में रखने के बाद भी आटा जल्दी खराब हो जाता है. तो आइए जानते हैं फ्रिज में आटा स्टोर करने का सही तरीका, जिसे फॉलो करके आप आटे के साथ-साथ सेहत का भी खास ख्याल रख सकते हैं.

खुला रखने से बचें

जानकारी के अभाव में लोग अक्सर गूंथे हुए आटे को फ्रिज में खुला छोड़ देते हैं. जिससे आटा खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसलिए फ्रिज में आटा रखते समय इसे अच्छी तरह से ढंकना ना भूलें. इससे आपका आटा लम्बे समय फ्रेश रहेगा.

एयर टाइट कंटेनर यूज करें

ज्यादातर लोग गूंथे हुए आटे को किसी बर्तन में करके फ्रिज में रख देते हैं. जिससे आटे में हवा जाती है और आटा जल्दी खराब हो सकता है. इसलिए आटे को स्टोर करने के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें और आटा रखने के बाद कंटेनर का ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें.

तेल की मदद लें

कई बार फ्रिज में आटा रखने से आटे के ऊपर कड़ी और मोटी परत जम जाती है. जिससे आपकी रोटियां भी खराब बनने लगती हैं. ऐसे में आटे को स्टोर करते समय आप ऊपर से तेल अप्लाई कर सकते हैं, इससे आटा मुलायम बना रहेगा.

पानी का इस्तेमाल करें

फ्रिज में आटा स्टोर करने के लिए कई लोग कटोरी का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आटे को डॉयरेक्ट कटोरी में रखने से बचें. इसके लिए कटोरी में हल्का पानी डालें और फिर आटा रखकर फ्रिज में स्टोर करें. इससे लम्बे समय तक आटा फ्रेश और सॉफ्ट रहेगा.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)