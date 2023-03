गूंथा आटा स्टोर करने पर हो जाता है काला? फॉलो करें 4 बेहतरीन टिप्स, 2 दिन तक सॉफ्ट और फ्रेश रहेगा Dough

How to Store Aata or Dough: कुकिंग करते समय रोटी बनाने के बाद आटा अक्सर बच जाता है. ऐसे में बचे हुए आटे को लोग स्टोर कर लेते हैं. मगर कई बार गूंथा आटा (Dough) स्टोर करने पर काला हो जाता है. ऐसे में अगर आप चाहें तो 4 बेहतरीन टिप्स फॉलो करके ना सिर्फ आटे को काला होने से बचा सकते हैं बल्कि इसे दो दिनों तक सॉफ्ट और फ्रेश भी रख सकते हैं.

आटा काला होने पर रोटियां खराब बनती हैं और आखिर में आपको आटा फेंकना पड़ सकता है. ऐसे में आटे को स्टोर करने के कुछ आसान तरीके आपके बेहद काम आ सकते हैं. जिसकी मदद से आप आटे के डो को ताजा रखने के साथ-साथ नरम रोटियां भी पका सकते हैं. तो आइए जानते हैं आटे को स्टोर करने के कुछ टिप्स.

नमक मिक्स करें

आटे को काला होने से बचाने के लिए आप इसमें हल्का सा नमक एड कर सकते हैं. ऐसे में आटा गूंथते समय इसमें नमक डाल लें. इससे आटे में माइक्रो बैक्टीरिया धीमी गति से बढ़ते हैं और आटा लम्बे समय तक काला नहीं पड़ता है.

ये भी पढ़ें: चुकंदर खाने के बाद फेकें नहीं छिलके, कुकिंग में ऐसे करें इस्तेमाल, मिनटों में तैयार होंगे कई लजीज पकवान

गर्म पानी का इस्तेमाल करें

आटे की फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए आप गर्म पानी की मदद ले सकते हैं. ऐसे में आटा गूंथने के लिए गर्म पानी या दूध का इस्तेमाल करें. इससे आटे का डो मुलायम रहेगा और आटा काला नहीं पड़ेगा. दरअसल ठंडे पानी से गूंथने पर आटा कुछ समय में कड़ा होने लगता है. लेकिन अगर आपको रोटियां तुरंत सेकनी हैं तो आप आटे को ठंडे पानी से गूंथ सकते हैं.

ये भी पढ़ें: ग्रेवी वाली सब्जी में तेल ज्यादा हो जाए तो फॉलो करें ये टिप्स, एक्स्ट्रा ऑयल होगा बैलेंस

तेल अप्लाई करें

आटे में तेल या घी लगाकर भी आप इसे काला होने से रोक सकते हैं. ऐसे में आटे के डो को कटोरे में रखें. अब इसके ऊपर हल्का सा तेल या घी अप्लाई कर दें और कटोरे को फ्रिज में ढक कर रख दें. इससे आटा कई घंटो तक ताजा और सफेद बना रहेगा.

दही कबाब से लेकर शमी कबाब भारत में मिलते हैं इतने प्रकार के कबाब आगे देखें…

एयर टाइट कंटेनर की मदद लें

आटे को स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल भी बेस्ट होता है. ऐसे में आटे को एल्युमिनियम फॉइल में लपेट कर एयर टाइट कंटेनर में रख दें और इस कंटेनर को फ्रिज में स्टोर करें. इससे आटा काला नहीं पड़ेगा और दो दिनों तक फ्रेश बना रहेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)