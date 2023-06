How To Store Rice And Lentils To Protect Bugs: चावल, दाल या किसी भी तरह के अनाज के रख-रखाव में ये समस्‍या आती है कि थोड़ी सी लापरवाही हुई नहीं कि इनमें छोटे-छोटे कीड़े लग जाते हैं. इन कीड़ों को दूर रखने के लिए हम कई बार इन्‍हें एयरटाइट कंटेनर में भी रखते हैं, लेकिन इन महंगे डिब्‍बों में भी कीड़ों को रोकना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में इन्‍हें लंबे समय तक स्‍टोर करना किसी के लिए भी चैलेंजिंग काम लगता है. यहां हम बता रहे हैं कि आप कुछ घरेलू नुस्‍खों की मदद से चावल, दाल या किसी भी अन्‍य अनाज से कीड़ों को किस तरह दूर रखा जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे.

दाल चावल को इस तरह बनाएं कीड़ों से

तेज पत्‍ते का इस्‍तेमालताजा तेज पत्‍ते की खुशबू जहां एक तरफ खाने के स्‍वाद को तो बढ़ाने का काम करता है, इसकी मदद से आप कीड़ों को भी दूर रख सकते हैं. अगर आपके चावल या दाल में अक्‍सर कीड़े लग जा रहे हैं तो आप इन डिब्‍बों में हर कुछ दिनों में फ्रेश तेजपत्‍ता रख दिया करें. कीड़े दूर रहेंगे.

नीम की पत्तियों को प्रयोगअगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ हैं तो आप इनकी पत्तियों की मदद से भी अपने चावल और दाल को कीड़ों से बचा सकते हैं. इसके लिए आप एक मलमल के कपड़े में नीम की सूखी पत्तियों को बांध लें और पोटली को डिब्‍बे में डाल लें. कीड़े नहीं आएंगे.

लौंग का इस्‍तेमाललौंग की मदद से भी आप चावल और दाल को कीड़ों से बचाकर रख सकते हैं. इसके लिए आप ताजा लौंग इन डिब्‍बों में रख दें. कीड़े अनाज से दूर रहेंगे. यही नहीं, चीटियां भी नहीं आएंगी. आप लौंग ऑयल का इस्‍तेमाल भी इसके लिए कर सकते हैं.

लहसुन का प्रयोगलहसुन का स्‍मेल काफी स्‍ट्रॉन्‍ग होता है. आप चावल और दाल के डिब्‍बों में अगर लहसुन के छिलकों को एक कपड़े में बांधकर रखें तो इससे कीड़े दूर रहेंगे.

