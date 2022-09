इस तरह फ्रिज में सब्जियों को करें स्टोर, लंबे समय तक रहेंगी ताजा

How to Store Vegetables in Fridge: बारिश के मौसम में सब्जियां आसानी से खराब हो जाती हैं. लंबे समय तक इन्‍हें ताजा रखना चुनौती भरा काम होता है. आप कितनी भी ताजा सब्जियां बाजार से खरीदकर घर लाएं, दो दिन में हीं ये खराब होने लगते हैं. यही नहीं, हो सकता है कि ये दिखने में ताजा लगें, लेकिन इनका स्‍वाद दो तीन दिन में ही बेकार हो जाते हैं और ये जल्‍दी सड़ भी जाते हैं. ऐसे में यहां हम आपको बताते हैं कि आप सब्जियों को फ्रिज में किस तरह से स्‍टोर करें कि ये लंबे समय तक ताजा रहें और खराब भी ना हों. आइए जानते हैं कैसे.

बारिश में सब्जियों को इस तरह करें स्‍टोर

बासी सब्जियों को रखें अलग: अगर आप सब्जियों को अलग अलग दिन लाएं हैं तो इन्‍हें मिलाकर ना रखें. ऐसा करने से ताजा सब्जियां भी तेजी से खराब हो सकती हैं. बेहतर होगा अगर आप इन्‍हें अलग अलग कर रखें और पहले बासी सब्जियों को खर्च करें.

पैकेट में करें स्टोर: अगर आप सारी सब्जियों को एक ही बैग में रखते हैं तो इससे ये खराब हो सकते हैं. इस‍के लिए आप उन्‍हें पेपर में लपेटकर एयरटाइट पाउच में अलग अलग कर रखें और उन पर डेट लिखकर चिपका दें. पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकोली या फूलगोभी, तोरी, ककड़ी, फली वाली सब्जियां आदि अलग पैकेट में रखें.

नमी वाली सब्जियां रखें अलग: हाई ह्यूमिडिटी वाले पैनल में सब्जियों को रखेंगे तो ये मुरझाएंगे नहीं. यह पैनल सब्जियों को अधिक नम किए बिना एक लेवल पर बनाए रखता है. जबकि कम नमी वाले पैनल में आप टमाटर जैसी कुछ सब्जियां रख सकते हैं.

फ्रीज कर रखें: अगर आप सूप आदि बनाते हैं तो इन सब्जियों की प्‍यूरी बना लें और उन्‍हें आइस क्‍यूब में डालकर रख लें. आप इन्‍हें 6 महीने बाद भी इस्‍तेमाल में ला सकते हैं.

