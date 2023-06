How to Keep Plants Green And Fresh in Summer: गर्मी की छुट्टियों में बाहर जाने का प्लान बहुत लोग बनाते हैं. लेकिन जब समय आता है जाने का तो चिंता होती है घर में लगे पेड़-पौधों की. ऐसे में पौधों को सूखने और मुरझाने से बचाने के लिए या तो किसी पड़ोसी की हेल्प लेनी पड़ती है. जिससे वो समय-समय पर घर में आकर प्लांट्स में पानी लगाता रहे या फिर प्लान कैंसिल करना पड़ जाता है.

ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं जो भीषण गर्मी में भी पेड़-पौधों को सूखने और मुरझाने से बचा सकते हैं. तो आइये जानते हैं इनके बारे में. बता दें कि पौधों को सूखने और मुरझाने से बचाने के ये तरीके इंस्टाग्राम यूजर (@_theleafgarden) ने अपने अकाउंट पर शेयर किये हैं.

ये भी पढ़ें: पत्तों से उगाएं 5 खास पौधे, जड़ या कलम लगाने का खत्म होगा झंझट, गार्डन की बढ़ेगी खूबसूरती

नारियल के छिलकों की लें मदद

अगर आपको छुट्टियों में घर से बाहर जाना है. तो पौधों को हरा-भरा रखने के लिए आप नारियल के छिलकों की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप नारियल वाले की दुकान से कुछ छिलके ला सकते हैं. फिर जाने से पहले इन छिलकों को कुछ देर के लिए पानी में अच्छे से डुबोकर रख दें. इसके बाद इनको पानी से निकाल कर गमलों में मिट्टी की ऊपरी सतह पर चारों और लगा दें. ऐसे में नारियल के छिलके कई दिनों तक गीले बने रहेंगे, जिससे मिट्टी नम रहेगी और आपके प्लांट सूखने से बच जायेंगे.

बॉटल का करें इस्तेमाल

पौधों को कई दिनों तक सूखने और मुरझाने से बचाने और उनको हरा-भरा बनाए रखने के लिए आप बॉटल का इस्तेमाल करें. इसके लिए आप एक बॉटल लेकर इसके ढक्कन में एक छेद कर लें. फिर एक रस्सी का टुकड़ा लें और इसका एक सिरा बॉटल की छेद में डालें. इसके बाद बॉटल में पानी भरकर रस्सी के दूसरे सिरे को बॉटल के अंदर डालकर बॉटल बंद कर दें. फिर इस बॉटल को पौधे पर उल्टा लटका दें. अगर संभव न हो तो बॉटल को किसी चीज का स्पोर्ट देकर गमले में उल्टा रख भी सकते हैं. इससे धीरे-धीरे बॉटल का पानी मिट्टी को नम करता रहेगा और पौधे मुरझाने से बच जायेंगे.

कपड़ा आएगा काम

अगर आप कुछ दिनों तक पौधों में पानी देने में असमर्थ हैं, तो आप सूती गीले कपड़े से भी काम को आसान बना सकते हैं. इसके लिए एक कॉटन का कपड़ा लेकर इसको पानी में अच्छी तरह से भिगो लें. इसके बाद पौधों में पानी डालकर इस भीगे कपड़े को गमले में रख दें. इस तरीके से गीला कपड़ा गमले की मिट्टी को नम रखेगा और आपके प्लांट्स मुरझाने से बचे रह सकेंगे.