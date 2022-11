खराब या बासी पालक खरीदने से बचने के लिए जान लें ये आसान ट्रिक्स

Best Way to Buy Fresh Spinach : पालक का नाम सुनते ही पालक पनीर जैसी टेस्टी डिशेज का स्वाद जुबां पर आ जाता है. ये सब्जी किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती और इसको खाने के कई सारे फायदे भी हैं. पालक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, फोलेट और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जिसे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. मार्केट में पालक की ढेरों तरह की वैरायटी मिल जाती है, पर कई बार इस बात का पता लगाना मुश्किल हो जाता है की ये पलक खराब है या फ्रेश है. ऐसे में जब भी आप मार्केट जाएं तो फ्रेश पालक का चुनाव करने के लिए उसके कलर और उसकी क्वॉलिटी का विशेष ध्यान रखें. आइए जानतें हैं, कैसे खराब या बासी पालक खरीदने से बचा जा सकता है.

फ्रेश और अच्छा पालक खरीदने के लिए जरूरी टिप्स

जड़ वाला पालक : जब भी आप पालक ख़रीदें तो कोशिश करें की जड़ वाला पालक ही लें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें की पालक के पत्तों में छेद ना हो और अगर पालक में कीड़े लगे हो तो उसको कभी भी न खरीदें.

छोटे पत्ते न खरीदें : पालक को काटना एक बड़ा काम होता है, इसीलिए इस बात का ख़ास ध्यान रखें की जब पालक खरीदने जाएं तो पलक के छोटे पत्ते ना खरीदें. जब भी पालक लेने जाएं तो मीडियम पत्ते या बड़े पत्ते लें, जिससे आपको पालक काटने में आसानी हो सके. इस बात का भी खासा ध्यान रखना चाहिए की जब कभी अधिक मात्रा में पालक लिया जाए तो उसकी क्वॉलिटी अच्छी तरह चेक कर ली जाए.

पालक का कलर : जब पालक खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले पालक का कलर देखा जाता है, पालक का कलर ही बताता है की वो ताज़ी है या नहीं. पालक का कलर डार्क ग्रीन नहीं होता है. अक्सर लोग इसी कंफ्यूजन में गलती करते हैं और ख़राब क्वॉलिटी का पालक खरीद लाते हैं, ये पालक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है.

