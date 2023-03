Holi 2023: केमिकल की बजाय इन 6 फूलों से बनाएं घर पर गुलाल, स्किन को नहीं होगा नुकसान, खुशबू से होली का मजा होगा दोगुना

How To Make Gulal With Flowers: खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्योहार होली (Holi 2023) इस साल 8 मार्च को है. हालांकि, इसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं. बाजार भी होली के रंगों और पिचकारियों की भरमार है. केमिकल वाले गुलाल बाजार में काफी मिल रहे हैं, जो हमारी स्किन के लिए खतरनाक होती हैं. ऐसे में आप हर्बल गुलाल से होली खेलना पसंद करते हैं तो आपकी स्किन एलर्जी से बची रहेगी. अगर आप इस साल कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं तो होली पर अपने हाथों से तैयार गुलाल बनाएं. आइए जानते हैं कि आप घर पर फूलों से अलग अलग रंगों के गुलाल किस तरह बना सकते हैं.

घर पर बनाएं फूलों से नेचुरल गुलाल

गुड़हल से बनाएं लाल रंगलाल रंग का गुलाल बनाने के लिए आप गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल करें. इसके लिए आप कुछ गुड़हल के फूलों को धोकर धूप में अच्‍छी तरह सुखा लें. फिर जब ये सूख जाएं तो इन्‍हें मिक्‍सी में पीस लें. आप इसे मैदा में मिलाकर ड्राई पाउडर बनाएं. आपका हर्बल खुशबूदार गुलाल तैयार है. अगर आप चाहें तो अनार के छिलके से भी लाल रंग बना सकते हैं.

गुलाब से बनाएं लाल रंगलाल गुलाब की पंखुडियों को धूप में सुखा लें और अच्‍छी तरह सूख जाए तो इसे मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लें. अब इस पाउडर में एक चौथाई मैदा मिला लें. इसे अच्‍छी तरह से मिक्‍स करें. आपका गुलाब के खुशबू वाला नेचुरल गुलाल तैयार है.

टेसू फूल से बनाएं नारंगी रंगनारंगी या केसरिया रंग का गुलाल टेसू फूल को सुखाकर आसानी से बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए आप फूलों को सुखाकर पाउडर बना लें. अब इस पाउडर में दोगुना मैदा मिला लें. आप दूसरे तरीके से भी इसे बना सकते हैं. इसके लिए आप टेसू फूल को रात भर पानी में अच्छी तरह भिगोकर रख दें. सुबह तक पूरा पानी केसरिया हो जायेगा. इसे आप होली में इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

गुलदाउदी से बनाएं पीला रंगआप ढ़ेर सारा पीले रंग का गुलदाउदी फूल ले लें और इसे रात भर थोड़े से पानी में भिगोकर रख दें. सुबह पानी पीले रंग का हो जाएगा जिसे आप होली में रंग खेलने के लिए इस्‍तेमाल कर सकते हैं. अगर आप ड्राई गुलाल बनाना चाहते हैं तो इन गुलदाउदी की पंखुडि़यों को सुखा लें और मिक्‍सी में पीस लें. अब इनमें मैदा मिला लें. आप कॉर्नस्‍टार्च भी मिला सकते हैं. गुलाल तैयार है.

गेंदे से बनाएं पीला या नारंगी रंगबाजार से आप एक से दो किलो पीला या नारंगी रंग के गेंदे का फूल खरीदें और इसकी पंखुडि़यों को निकालकर धूप में सुखाएं. जब ये अच्‍छी तरह से सूख जाए तो इन्‍हें पीस लें. आप चाहें तो इसमें स्‍टार्च या मैदा मिलाकर गुलाल बना लें.

अपराजिता से बनाएं नीला रंगनीले रंग का अपराजिता फूल गुलाल बनाने के लिए भी इस्‍तेमाल में आ सकता है. आप इससे सूखा गुलाल और रंग दोनों बना सकते हैं. इसके लिए आप या तो इसे उबालकर नीला रंग बना सकते हैं, या सुखाकर मिक्‍सी में पीस कर गुलाल.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)