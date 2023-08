How To Make Homemade Fertilizer For Plants: घर में लगे पौधे ना केवल हवा को शु्द्ध बनाने का काम करते हैं, बल्कि आप अपनी जरूरतों के अनुसार इनसे ऑर्गेनिक फल और सब्जियां भी आसानी से उगा सकते हैं. हालांकि, इन पौधों की बेहतर ग्रोथ के लिए नियमित रूप से देखभाल की बहुत जरूरत पड़ती है. दरअसल, कई बार यह देखने को मिलता है कि एकाएक पत्‍तों पर पीलापन आने लगता है और ये मुरझाने लगते हैं. ऐसे में बाजार से खाद लाना और गमलों की मिट्टी को बदलना आसान काम नहीं होता. आप घर पर प्रत्येक सप्‍ताह कुछ सिंपल लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं और इन मिट्टी के न्‍यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं कि आप किस तरह घर पर मौजूद बची हुई चीजों की मदद से अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं. उनकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं.

घर पर बनाएं लिक्विड फर्टिलाइजर

सोयाबिनएक कप सोयाबिन लें और आप रात भर इसे पानी में भिगोने रख दें. सुबह इस पानी को फेकें नहीं, बल्कि इसे एक बोतल में बंद कर रख दें. अब आप इसे पौधों व पत्तियों पर छिड़काव करें. यह पौधों में नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है जिससे पौधों की पत्तियों पर चमक आ जाती है.

केले के छिलकेआप जब भी केला खाएं तो इसके छिलकों को बचाकर रखें. आप इन छिलकों को एक बोतल में भरें और इसमें पानी भी भर दें. अब 10 से 12 घंटे के बाद आप इस पानी का इस्‍तेमाल फर्टिलाइजर की तरह करें. इसमें भरपूर मात्रा में फास्‍फोरस होता है जो पौधों में फूल लाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है.

चावल का पानी जब भी आप चावल को पानी से धोते हैं तो इस पानी को सिंक में बहाने की बजाय किसी डिब्‍बे या बोतल में स्‍टोर कर लें. अब आप आप इसे पौधों की जड़ों में डालें. यह एक पोटैशियम फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा जो जड़ों को मजबूत और हेल्‍दी बनाने में मदद करता है.

प्‍याज के छिलकेप्‍याज के छिलकों को आप एक जार में रखें और उसमें पानी भर दें. अब इस जार को दो दिनों तक ढक्‍कन बंद कर रख दें. आप इसे इंडोर या आउटडोर पौधों की जड़ों में डालें, पौधों में पोटैशियम की कमी दूर होगी और वे तेजी से ग्रोथ करने लगेंगे.

दही का पानीएक जार में आप दो चम्‍मच दही और 2 से 3 गिलास पानी मिलाकर रख दें. दो से तीन दिन बाद इस पानी को आप पौधों में दें. आप इसे पौधों की जड़ों, पत्‍तों और टहनियों पर स्प्रे करें. यह ना केवल पौधों को हेल्‍दी बना सकता है बल्कि इसमें एंटी फंगल गुण भी होता है जो पौधों को कीड़ों से बचा सकता है.

