How To Do Perfect Mopping: घर को साफ-सुधरा रखने के लिए अधिकतर लोग प्रतिदिन पोछा लगाते हैं. पोछा लगाने से घर के कोने-कोने में जमी गंदगी को साफ करने में मदद मिलती है. साफ पानी और सही कपड़े से पोछा लगाया जाए, तो फर्श को बेहतर तरीके से साफ किया जा सकता है. फर्श साफ करने से घर में आने वाले कीड़े-मकोड़ों को रोका जा सकता है. इससे घर में आने वाली स्मैल को भी दूर किया जा सकता है. बरसात के मौसम में फर्श जल्दी गंदा हो जाता है और उसे बार-बार साफ करने की जरूरत होती है. इस मौसम में बरसाती कीड़े भी घर के अंदर आ जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाना काफी मुश्किल होता है. घर से सीलन की स्मैल आना भी इस मौसम में आम बात है. ऐसे में आज आपको पोछा लगाने की कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप घर को साफ रख सकते हैं और कीड़े-मकोड़ों से बचाव कर सकते हैं. साथ ही घर में आने वाली स्मैल को दूर कर सकते हैं.

पोछा लगाते वक्त पानी में मिलाएं ये चीजें

– पोछा लगाने से पहले पानी में सिरका और एसेंशियल ऑयल मिक्स कर लिया जाए, तो इससे घर की बेहतर सफाई हो सकेगी और पूरा घर खुशबू से महक उठेगा. इसके लिए सबसे पहले आप एक बाल्टी में साफ पानी लें और उसमें कुछ ढक्कन विनेगर यानी सिरका डाल लें. इसके बाद उसमें थोड़ा एसेंशियल जैसे- लैवेंडर ऑयल, पेपरमिंट ऑयल या सैंडलवुड ऑयल मिक्स कर लें. अब आप इस मिक्सचर से पोछा लगाएं. इससे फर्श शीशे की तरह चमक जाएगा. घर से बरसाती कीड़े भाग जाएंगे और घर खुशबू से भर जाएगा.

– अगर आप घर पर पोछा लगाने का बेहतरीन क्लीनिंग सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नमक, बेकिंग सोडा और एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह सॉल्यूशन आपको बरसाती कीड़े मकोड़ों से दूर रखेगा और घर की स्मैल भी दूर हो जाएगी. अब जान लेते हैं कि यह सॉल्यूशन तैयार किस तरह किया जाए. इसके लिए आप एक बाल्टी में साफ पानी लें. अब इसमें 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच नमक और 2-3 ढक्कन सिरका मिला दें. फिर उसमें खुशबू वाला कोई एसेंशियल ऑयल मिला लें. अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लें और पोछा लगा दें.

– पोछा लगाने से पहले आप कुछ लौंग और दालचीना को पानी में डालकर उबाल लें. अब इस पानी को पोछा लगाने वाले पानी में मिक्स कर दें. हल्के गुनगुने पानी से पोछा लगाने से फर्श की पूरी गंदगी साफ हो जाएगी और उसमें लौंग व दालचीनी की खुशबू आने लगेगी. लौंग की महक काफी तेज होती है, जिसकी वजह से घर के अंदर कीड़े-मकोड़े और मक्खियां भी नहीं आएंगी. आप इन मसालों का पानी ठंडा करके स्प्रे बॉटल में भरकर रूम फ्रेशनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे भी घर में खुशबू आने लगेगी.

