How To Store Onion In mansoon: बरसात का मौसम शुरू हो चुका है. इस मौसम में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बारिश में सबसे ज्यादा घर में सीलन की समस्या होती है. सीलन की वजह से घर में रखे कपड़े या अन्य सामानों से बदबू आने लगती है. इस सीजन में फल और सब्जियों को स्टोर करके रखना बड़ी जिम्मेदारी होती है. खासकर ऐसी सब्जियां जिन्हें लंबे समय तक रखना हो. इसी तरह प्याज को स्टोर करके रखना भी बड़ी समस्या होती है. बारिश की वजह से प्याज खराब हो सकती है. अगर प्याज गीली हो गई तो सड़न ले सकती है और उससे बदबू आने लगेगी. आइए आज हम आपको लंबे समय तक प्याज स्टोर कर रखने के कुछ आसान टिप्स बताते हैं.

1.नमी से दूर रखें: जब आप प्याज को स्टोर कर रहे हों तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह जगह साफ सुथरी हो. वहां किसी भी तरह की नमी या पानी न हो. हल्की से भी नमी या पानी होने पर प्याज खराब हो सकती है. इससे उसमें से बदबू आने लगेगी.

2.बैग में न रखें: प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि उसे उचित वेंटिलेशन मिले. इसलिए प्याज को किसी बैग में कभी न रखें. इसे हमेशा खुले में या खुली टोकरी में रखें. इससे वेंटिलेशन मिलेगा और प्याज खराब नहीं होगी.

3.कागज का इस्तेमाल करें: अगर आप प्याज को अंकुरित होने से बचाकर रखना चाहते हैं तो इसे किसी टोकरी में रखने से पहले उसमें कागज बिछा लें. इससे प्याज अंकुरित नहीं होगी और लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी.

4.पूरी प्याज फ्रिज में न रखें: घर में रखी पूरी प्याज को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. इससे प्याज के अंकुरित होने चांस बढ़ते हैं. जिसके कारण प्याज खराब हो सकती है.

5.सूखी प्याज चुनें: अगर आप प्याज खरीद रहे हों तो हमेशा ऐसी प्याज लें जिसकी ऊपरी परत सूखी और पपड़ीदार हो. इसकी बाहरी परत पूरी तरह नमी से मुक्त होनी चाहिए. अंकुरित प्याज को कभी भी नहीं खरीदें. यह जल्दी सड़ जाती है. इसके अलावा ऐसी प्याज भी ना खरीदें जिसमें गंध हो.

