घर पर डॉग को अकेला छोड़ने में होती है परेशानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, आराम से जा सकेंगे ऑफिस

Appliances Must Have For Working Pet Parents: आपके ऑफिस जाने के बाद आपका प्‍यारा कुत्‍ता घर पर अकेले रहता है और आपको उसकी चिंता हर वक्‍त सताती है, यह एक स्‍वाभाविक चिंता है. दरअसल, पालतू जानवर अकेले रहना पसंद नहीं करते और उन्‍हें अपने पेरेंट्स के बिना बोरियल होती है. ये ही नहीं, कई बार तो वे परेशान होकर खाना पीना छोड़ देते हैं और आपके आने तक भूकते भूकते परेशान हो जाते हैं. ऐसे में वे किसी मुसीबत में न फंसे, इसको लेकर आपका ध्यान पूरे समय काम की बजाय घर पर ही लगा रहता है. यहां हम आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए कुछ ऐसे उपकरणों की जानकारी दे रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने पालतू जानवर का टेक केयर दूर रहते हुए भी कर सकते हैं और निश्चिंत होकर दफ्तर जा सकते हैं.

पेट्स पैरेंट्स के लिए उपयाेगी चीजें

चबाने और आवाज वाले खिलौनेपेट ऐनिमल्‍स को चबाने वाले खिलौने बहुत पसंद आते हैं. इसके अलावा, जिन खिलौनों को पकड़ने से आवाज होती है वैसे खिलौने भी पेट्स काफी पसंद करते हैं. ऐसे में आप घर पर कुछ रंग बिरंगे ऐसे खिलौने रखें जिन्‍हें ऑफिस जाते वक्‍त उन्‍हें देकर जाएं. यकीन मानिए, आपकी और उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: मानसून में ऐसे करें अनाज और मसालों की देखभाल, नहीं लगेंगे घुन और कीड़े

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

पेट्स कैमराआप घर पर कैमरा इंस्टॉल करा सकते हैं और कैमरे को अपने स्मार्टफ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं. इस तरह आप कहीं से भी अपने पेट्स पर नजर रख सकते हैं. आप चाहें तो ऐसा कैमरा भी लगवा सकते हैं जिसमें टू-वे ऑडियो फ़ीचर हो. इसकी मदद से आप उनसे जब चाहें बात कर सकते हैं. ऐसा करने से आपकी आवाज सुनकर उन्‍हें भी सुकून मिलेगा.

ब्लू टूथ स्पीकर जब आप घर पर न हों तो अपने पेट्स के पसंद के म्यूज़िक को लगाकर घर से निकलें. इससे वे आपको मिस नहीं करेंगे और वे ख़ुश भी रहेंगे. यह काम आप ब्लूटूथ स्पीकर की मदद से कर सकते हैं. आपको बस ऑफिस के लिए निकलते समय स्पीकर को टीवी या रेडियो से जोड़ना होगा और ऑन करना होगा.

बचे चावल से बनाएं ये टेस्टी व्यंजन आगे देखें…

स्मार्ट फ़ीडरइन दिनों स्‍मार्ट फीडर का इस्‍तेमाल काफी पेट पेरेंट्स कर रहे हैं. इसकी मदद से आप अपने पेट्स को सही समय पर खाना दे सकते हैं, वो भी हाइजेनिक तरीके से. इसमें आप अपने कुत्‍ते का खाना पहले से रखें और टाइमर लगाएं. अब जब आप घर पर ना होंगे तो भी सेट किए गए टाइम पर पेट्स को खाना अपने आप मिल जाएगा.

ये भी पढ़ें: बर्तन धोने में लगता है ज्यादा समय? इन तरीकों से मिनटों में जाएंगे चमक, मेहनत भी लगेगी कम

मोटराइज़्ड स्‍मार्ट बोनयह मोटराइज़्ड स्मार्ट बोन आपके ना होने पर आपके पेट्स के बड़े काम आ सकता है. आप अपने स्मार्टफ़ोन से इस बोन की गतिविधियों और स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं. आप ऑफ़िस में बैठे-बैठे अपने पेट के साथ खेल भी सकते हैं. ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्‍ध होता है

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)