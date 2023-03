5 आसान तरीकों से हटाएं फर्श से काले धब्बे, बच जाएगा समय और पैसा, जान लें ट्रिक्स

how to remove stains from floor: आमतौर पर घर की अच्छे से सफाई करने के लिए किसी विशेष दिन के लिए टाल दिया जाता है. इसके चलते घर के फर्श में कई जगहों पर काले धब्बे जम जाते हैं. ये धब्बे आसानी से नहीं निकलते हैं तो हम कई तरह से परेशान भी होते हैं और पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, फिर भी समस्या जस की तस रहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दाग धब्बों (Stain) को हटाने के लिए कुछ घरेलू तरीके आपकी मदद कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं फर्श के दाग हटाने के तरीके.

1. गुनगुने पानी और विनेगर का मिश्रण

फर्श पर पड़ चुके जिद्दी दाग को हटाने के लिए गुनगुने पानी और विनेगर को मिलाकर पोछा करना चाहिए. इसके लिए 3 से 4 लीटर पानी में 1/2 कप विनेगर मिलाना होगा. इसके बाद साधारण तरह से पोछा लगाएं. इसके बाद भी फर्श में धब्बे दिखते हैं तो साफ पानी और डिटर्जेंट से दोबारा पोछा लगाना होगा. ध्यान रहे कि फर्श से साबुन को अच्छी तरह से हटा लेना जरूरी. इसके रहने से ये गंदगी को अपनी ओर खींचता है.

2. स्काउरिंग पाउडर का पेस्ट बनाएं

फर्श दाग हटाने के लिए 50/50 स्काउरिंग (scouring) पाउडर मिक्स्चर और गुनगुने पानी का एक पेस्ट तैयार करना होगा. इसके बाद एक साफ कपड़े से पेस्ट को दाग पर रगड़ें और फिर उसे 5 से 10 मिनट के लिए लगा रहने दें. उस एरिया को एक सॉफ्ट ब्रश से स्क्रब करें, फिर उस एरिया को गुनगुने पानी से धोएं और एक कपड़े से पेस्ट के बचे सारे हिस्से को साफ कर लें. अगर इसके बाद भी दाग दिखें, तो इस प्रोसेस को दोबारा कर सकते हैं.

3. पानी और अमोनिया का सॉल्यूशन बनाएं

टाइल के फर्श से फफूंदी (mildew) हटाने के लिए पानी और अमोनिया का एक 50/50 सोल्युशन बना लें. इसके बाद जिस जगह फफूंदी या दाग लगा है वहां, सॉफ्ट ब्रश और अमोनिया सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए रगड़ें. फफूंदी खत्म होने के बाद फर्श को साफ पानी से धो लें. ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया को करते समय अपने हाथों पर रबर ग्लव्स जरूर पहन लें.

4. बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें

फर्श से दाग हटाने के लिए बेकिंग सोडा और पानी से एक पेस्ट बनाना होगा. इसके बाद एक पुराने टूथब्रश से इसे सीधे ग्राउट पर लगाएं. पेस्ट को ग्राउट पर अच्छी तरह से रगड़ें. इसके अच्छे रिजल्ट के लिए पेस्ट को कुछ समय के लिए लगाकर छोड़ दें. कुछ समय के बाद ग्राउट को गुनगुने पानी से धो लें.

5. जिद्दी दागों को ब्लीच से साफ करें

यदि फर्श से किसी तरह से दाग नहीं हट पा रहे हैं तो ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं. यदि आपका ग्राउट व्हाइट है, तो पानी और ब्लीच का एक 75/25 सोल्युशन मिक्स कर लें. अगर आपका ग्राउट कलर वाला है, तो आपको सादे पानी का इस्तेमाल करना होगा. ब्लीच को कलर वाले ग्राउट पर मत इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे उसका कलर निकल सकता है. मिश्रण से ग्राउट को साफ करने के लिए टूथब्रश या स्पंज की किनार का इस्तेमाल करें. ब्लीच के बाद फर्श को साफ पानी से धो लें.

इसका रखें विशेष ध्यान

– ब्लीच के मिश्रण को टाइल्स पर न गिरने दें.– ब्लीच इस्तेमाल के समय हाथों में रबर ग्लव्स पहनें.– फर्श को रोज झाड़ू या वैक्यूम से साफ करें.– फर्श को गुनगुने पानी से पोछा करें– सफाई के बाद फर्श को अच्छी तरह सुखाना जरूरी.