गर्मी में जल्दी फट जाता है दूध? स्टोर करने के लिए यूज करें 3 तरह के बर्तन, लंबे समय तक रहेगा फ्रेश

How to Store Milk in Summer: गर्मियों के मौसम में दूध को स्टोर करना (Milk storing) काफी मुश्किल भरा टास्क होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी के चलते दूध अक्सर ही फट जाता है. भले ही इसको फ्रिज में ही क्यों न स्टोर किया गया हो. दरअसल दूध का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में काफी बार होता है. ऐसे में दूध को फ्रिज से कई बार निकालना पड़ जाता है. जिसके चलते इसका तापमान समय-समय पर बदलता रहता है और इसी वजह से ये फट जाता है. लेकिन दूध को अगर आप सही तरीके से स्टोर करें तो बढ़ते टेम्प्रेचर के बावजूद इसको कई दिनों तक फ्रेश रखा जा सकता है.

मौसम कोई भी हो लेकिन दूध ऐसी चीज है जो लगभग हर घर में ही मौजूद होती है. लेकिन कभी अगर मेहमानों के आने पर ये पता चले कि घर में रखा दूध फट चुका है और चाय या कॉफी नहीं बनाई जा सकती है, तो ऐसे में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है. इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं गर्मियों में दूध को स्टोर करने के कुछ टिप्स के बारे में, जिससे आपका दूध एकदम फ्रेश बना रह सकता है.

कांच की बॉटल या जग करें इस्तेमाल

गर्मी के मौसम में दूध को फटने से बचाने के लिए इसको कांच की बॉटल या जग में स्टोर करना बेहतर तरीका हो सकता है. इसके लिए दूध को अच्छी तरह से उबाल कर ठंडा कर लें. फिर जब ये ठंडा हो जाये तो इसे कांच की बॉटल में भर कर फ्रिज में रख दें. साथ ही बॉटल की कैप लगाना न भूलें. इससे भीषण गर्मी के मौसम में भी दूध फटेगा नहीं. साथ ही दूध का टेस्ट भी फ्रेश मिल्क की तरह ही बना रहेगा.

प्लास्टिक कैन की मदद लें

दूध को स्टोर करने के लिए आप प्लास्टिक के कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं. प्लास्टिक कैन में दूध स्टोर करने के लिए सबसे पहले दूध को अच्छी तरह से पका कर पूरी तरीके से ठंडा कर लें. फिर दूध को प्लास्टिक कैन में डालकर फ्रिज में स्टोर कर दें. इससे दूध तीन-चार दिनों तक खराब नहीं होगा.

स्टील के बर्तन में स्टोर करें दूध

मिल्क को स्टोर करने के लिए आप स्टील का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं. इस बर्तन में स्टोर करने से दूध जल्दी फटता नहीं है, साथ ही दूध का टेस्ट भी जस का तस रहता है. स्टील के बर्तन में दूध स्टोर करने से पहले बर्तन को अच्छी तरीके से साफ जरूर कर लें.

