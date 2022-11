सर्दियों में सफर की पैकिंग करते वक्त अपनाएं ये ट्रिक्स, नहीं छूटेगा कोई भी सामान

Tips to travel in winter: सर्दियों में कई लोगों को घूमना बेहद पसंद होता है. ऐसे में ज्यादातर लोग हिमालय की बर्फबारी का लुत्फ उठाना पसंद करते हैं. तो कुछ लोग नॉर्मल टेम्प्रेचर की तलाश में दक्षिण भारत की सैर पर निकल जाते हैं. बेशक सर्दियों में ट्रैवल (Travel in winter) करना काफी शानदार अनुभव होता है. मगर सर्दियों के दौरान कुछ जगहों का तापमान कम हो जाता है. सर्दियों में खासकर हिल स्टेशन्स पर ठंड का असर साफ देखा जा सकता है. ऐसे में ट्रैवलिंग के लिए बैग पैक करते समय लोग अक्सर कुछ चीजों को रखना भूल जाते हैं. जिसके चलते आपको सफर में काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है. इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं सर्दियों में ट्रैवलिंग के कुछ पैकिंग टिप्स, जिस पर ध्यान देकर आप अपने सफर को खुलकर एन्जॉय कर सकते हैं.

टोपी, स्कॉर्फ और दस्ताने रखें

सर्दियों में सफर करते समय पैकिंग में हैंड कैप्स, स्कॉर्फ और ग्लव्स रखना न भूलें. ठंडी जगहों पर पहुंचते ही इन चीजों से खुद को कवर लें. इसकी मदद से आप सर, कान, गर्दन और हाथों को सर्द हवाओं से बचा कर रख सकेंगे.

शूज एंड सॉक्स

ठंडी में ट्रैवलिंग करने के लिए कंफर्टेबल शूज कैरी करें. ऐसे में स्लीपर या ओपेन सैंडल्स पहनने से आपके पैरों में सर्दी लग सकती है. इसलिए बैग पैक करते समय पैरों को ठंड से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी के लाइट शूज और ऊनी मोजे जरूर रख लें.

थर्मल गार्मेंट्स कैरी करें

सर्दियों के दौरान ट्रिप पर जाते समय कपड़ों के साथ थर्मल गार्मेंट रखना न भूलें. ऐसे में ठंड लगने पर आप गार्मेंट को कैरी कर सकते हैं. जिससे आपको ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी और आप सफर को अच्छे से एन्जॉय कर पाएंगे.

गर्म कपड़े रखें

ठंड के मौसम में सफर करने के लिए पैकिंग में अच्छी क्वालिटी के स्वेटर और जैकेट जरूर रख लें. इससे आप सर्दी से खुद को सुरक्षित रखने के साथ-साथ ट्रिप का भी पूरा मजा उठा सकेंगे.

हल्का बैग लें

वैसे तो सर्दियों में ट्रैवल करते समय काफी सारा एक्सट्रा सामान रखना पड़ता है. मगर ट्रिप में आपको ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर्स भी करने पड़ सकते हैं. ऐसे में सफर पर हल्के बैग का चुनाव करना बेहतर रहता है. इसके लिए आप किसी अच्छी क्वालिटी का लाइट वेट बैग खरीद सकते हैं.

थर्मल फ्लास्क रखना न भूलें

सर्दी में बॉडी को गर्म रखने की जरूरत होती है. जिसके लिए सफर में आपको समय-समय पर गर्म पानी, चॉय या कॉफी का सेवन करना पड़ सकता है. ऐसे में पैकिंग के दौरान थर्मल फ्लास्क कैरी करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसकी मदद से आप आसानी से ट्रिप पर गर्म चीजों का सेवन कर सकते हैं.

