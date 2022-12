सर्दियों के मौसम में घर पर आसानी से उगाएं ये 3 खूबसूरत फूलों के पौधे

Three Flowers To Grow In Winter Season – कोई भी फसल हो या छोटे और बड़े पेड़-पौधें सभी की ग्रोथ में मौसम एक बड़ी भूमिका निभाता है. जो लोग अक्सर गार्डनिंग करते हैं, वे जरूर जानते होंगे कि फूलों के अलग-अलग पौधे मौसम के हिसाब से उगाए जाते हैं. सर्दियों के मौसम में कई रंग बिरंगे और खूबसूरत फूल उगते हैं, जो देखने में बेहद अट्रैक्टिव होते हैं. आजकल आर्टिफिशियल फूलों का जमाना है, लेकिन नेचुरल फूलों जैसी बात किसी भी नकली गमले में नही हो सकती है. घरों में रंग बिरंगे फूलों से ना केवल घर और बालकनी की खूबसूरती बढ़ती है, बल्कि घर में भीनी-भीनी महक और सकारात्मकता भी पैदा होती है.इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, सर्दियों में उगाए जाने वाले 3 फूलों के पौधें. जिनसे आप अपना घर आंगन सजा सकते हैं. आइए जानते हैं,

सर्दियों के मौसम में गार्डन को इन फूलों से सजाएं :गेंदे का पौधा – गेंदा सर्दियों में उगाया जाने वाला एक खूबसूरत फूल है, जो आमतौर पर अधिकतर घरों में आसानी से देखने को मिल जाता है. गेंदा अधिकतर नारंगी, पीला और लाल रंग में होता है. जो छोटे और बड़े कई आकार में आसानी से मिल जाता है. सर्दियों में आप भी गेंदे के बीज या आसपास नर्सरी से पौधा खरीदकर घर में उगा सकते हैं.

गुलाब का पौधा – गुलाब सभी फूलों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सभी को आकर्षित करने वाला फूल होता है. जिसे ठंड के मौसम में ही उगाया जाता है. गुलाब के फूल कई रंगों में देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गुलाबी, लाल, और सफेद होते हैं. गुलाब के फूलों का पौधा पुराने पौधे की कलम से उगाया जाता है. जिसे सही प्रकार पानी और अच्छी धूप देने से पौधा जल्दी ही बड़ा हो जाता है.

पेटुनिया का पौधा – सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा लगाया जाने वाला पेटूनिया का पौधा बेहद खूबसूरत लगता है, इसमें सफेद गुलाबी बैंगनी और पीले रंग के फूल लगते हैं. पेटुनिया के पौधे को उगाने के लिए नर्सरी से पौधा खरीद सकते हैं. पेटूनिया का पौधा 15 से 20 दिनों में बड़ा हो जाता है और उस पर सुंदर-सुंदर फूल आने लगते हैं.सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आप इन पौधों को उगा सकते हैं, सर्दी में फूलों के पौधों का ख्याल रखें उनमें पर्याप्त पानी और अच्छी धूप लगाएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)