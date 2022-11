कड़कड़ाती ठंड में टू व्हीलर पर सफर कर रहे हैं तो ऐसे करें सर्दी से बचाव, बाइक भी रहेगी सेफ

Tips to drive bike in winter: कड़ाके की सर्दी में कई बार लोगों के हाथ पैर जम जाते हैं. ऐसे में ड्राइव करना ज्यादातर लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग टास्क बन जाता है. खासकर सर्दियों में टू व्हीलर ड्राइव करना आसान नहीं होता है. हालांकि सर्दियों में बाइक चलाते समय (Bike driving in winter) आप ठंड से निजात नहीं पा सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ टिप्स की मदद से सर्दी के असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

दरअसल ठंड में सर्द हवाओं का कहर काफी बढ़ जाता है. वहीं टू व्हीलर चलाते समय हवा सीधे हाथ, पैर और शरीर के बाकी खुले हिस्सों पर लगती है. जिसके चलते न सिर्फ आप ठंड से कांपने लग जाते हैं बल्कि गाड़ी का ब्रेक लगाने में भी काफी दिक्कत आती है. इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं टू व्हीलर चलाते समय ठंड से बचने के टिप्स, जिसे फॉलो करके आप सर्दियों में भी आराम से बाइक ड्राइव कर सकते हैं.

थर्मल गार्मेंट पहनें

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए थर्मल गार्मेंट का इस्तेमाल बेस्ट हो सकता है. थर्मल गार्मेंट आपको ठंड से बचाने के साथ-साथ गर्माहट और आराम देने का काम करता है. इसलिए ठंड में टू व्हीलर चलाते समय कपड़ों के नीचे थर्मल गार्मेंट जरूर पहन लें.

रेस्ट करना है जरूरी

ठंड के मौसम में लगातार कई घंटो तक बाइक चलाने से सर्दी के कारण शरीर सुन्न हो जाता है. ऐसे में बाइक चलाते समय थोड़ी-थोड़ी दूर पर रुकना बेहतर रहता है. वहीं रेस्ट के दौरान गर्म चाय या कॉफी पीकर आप गर्माहट का भी एहसास कर सकते हैं.

बाइक का टायर चेक करें

सर्दियों का असर गाड़ी के टायर पर भी पड़ता है. जिसके चलते सर्दियों में बाइक के टायर ठंडे हो जाते हैं. ऐसे में बाइक चलाने से पहले ऐक्सिलरेटर को अप-डाउन कर लें. साथ ही वीक में एक बार टायर की हवा और प्रेशर चेक कराना न भूलें.

गाड़ी में फॉग लाइट लगवाएं

ठंड में कोहरे का कहर भी काफी रहता है. ऐसे में बाइक चलाते समय न सिर्फ आपको परेशानी हो सकती है बल्कि कोहरे में ड्राइव करने से एक्सीडेंट की संभावना भी बढ़ जाती है. इस परिस्थिति को अवॉयड करने के लिए आप बाइक में फॉग लाइट लगवा सकते हैं. साथ ही बाइक की हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर्स और बैटरी को भी चेक करवा लें.

स्पीड कम रखें

सर्दियों में तेज ड्राइव करने से बचना जरूरी होता है. ऐसे में टू व्हीलर चलाते समय एवरेज स्पीड 40-45 के बीच में ही रखें. वहीं ठंड के दौरान गाड़ी के गियर और बैटरी में धूल जम जाती है. इसलिए बाइक चलाने से पहले इसे अच्छी तरह से साफ जरूर कर लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)