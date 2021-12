ज्यादा मेकअप के इस्तेमाल से हो सकते हैं साइड इफेक्ट, जानें इसके बारे में

side effects from over makeup: किसी भी चीज़ का ज्यादा इस्तेमाल हमेशा दिक्कत पैदा करता है फिर वो चाहें मेकअप (More use of makeup) ही क्यों न हो. वैसे मेकअप करना तो ज्यादातर लोगों को पसंद होता है और वो ओकेजनली ज़रूरी भी है. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद को परफेक्ट लुक देने और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, रोज़ाना हेवी मेकअप का इस्तेमाल (Daily use of heavy makeup) करते हैं और इसे अपने रूटीन का अहम हिस्सा मानते हैं. तो ऐसे लोगों को ये जानने की बेहद ज़रूरत है कि बेशक मेकअप आपकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करता हो लेकिन आपके चेहरे को समय से पहले रिंकल्स, डार्क सर्कल्स, पिंपल्स और डलनेस के साथ कई और सारी दिक्कतें भी दे सकता है. आइये जानते हैं कि मेकअप के ज्यादा इस्तेमाल से और क्या साइड इफेक्ट्स (Side effects of makeup) हो सकते हैं.

ग्लो ख़त्म और स्किन लूज़ हो सकती

मेकअप प्रोडक्ट्स में कई तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किये जाते हैं जिनकी वजह से स्किन का ग्लो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगता है और रिंकल्स भी होने लगते हैं जिससे स्किन लूज़ हो जाती है और चेहरे पर बुढ़ापा जल्दी नज़र आने लगता है. इसके साथ ही डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स की दिक्कत होने के साथ ही त्वचा में कालापन भी आने लगता है.

स्किन एलर्जी हो सकती

मेकअप के ज्यादा या रोज़ाना इस्तेमाल से स्किन एलर्जी होने की संभावना होती है. फाउंडेशन, प्राइमर, कंसीलर और फेस पाउडर जैसे अन्य मेकअप प्रोडक्ट में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जिससे चेहरे पर रेडनेस, रूखापन और कालापन आने लगता है. इसके साथ ही मेकअप के ज्यादा और रोज़ाना इस्तेमाल से चेहरे के पोर्स बंद हो जाते हैं जिससे जल्दी-जल्दी मुंहासे निकलने लगते हैं.

आई इंफेक्शन हो सकता

काजल, आई लाइनर और मस्कारे का ज्यादा इस्तेमाल करने से आई इंफेक्शन हो सकता है, जिससे आंखों में जलन और ड्राईनेस, आंखो से पानी आना, आंखो में रेडनेस और खुजली होने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं साथ ही पलकें झड़ने की परेशानी भी हो सकती है.

होंठ ड्राई और काले हो सकते

लिपस्टिक का ज्यादा इस्तेमाल होंठों का गुलाबीपन ख़त्म करता है. इसके साथ ही इसके रोज़ाना इस्तेमाल से होठों में ड्राईनेस और कालापन बढ़ता है. कभी-कभी स्वेलिंग होने की संभावना भी होती है.