वेलवेट की ड्रेस हो गई है गंदी? घर पर आसानी से करें क्लीन, मिनटों में दिखने लगेगी नई और चमकदार

How to Clean Velvet Dress at Home: शादी या पार्टी में रॉयल लुक कैरी करने के लिए ज्यादातर लोग वेलवेट की ड्रेस पहनना पसंद करते हैं. वहीं डिजाइनर और महंगी वेलवेट ड्रेसेस (Velvet dress) लोगों की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती हैं. हालांकि कई बार वेलवेट आउटफिट गंदे भी हो जाते हैं. ऐसे में कुछ शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई कर आप वेलवेट की ड्रेस को घर पर मिनटों में क्लीन कर सकते हैं.

वेलवेट आउटफिट को क्लीन करने के लिए लोग अक्सर इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए भिजवा देते हैं. जिसके चलते आपके काफी पैसे भी खर्च हो जाते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ आसान तरीकों से घर पर ही वेलवेट की ड्रेस को साफ कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं वेलवेट आउटफिट के कुछ क्लीनिंग टिप्स, जिसकी मदद से आप वेलवेट के कपड़े को बिल्कुल नया और चमकदार बना सकते हैं.

वेलवेट की ड्रेस से दाग मिटाने के टिप्स

वेलवेट की ड्रेस पर लगे दाग को रिमूव करने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाकर दाग पर अप्लाई करें और सूखने के बाद इसे रगड़कर छुड़ा लें. हालांकि ये नुस्खा अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें और कलर फेड होने पर इसका इस्तेमाल करने से बचें.

वेलवेट ड्रेस के वॉशिंग टिप्स

वेलवेट आउटफिट को आप वॉशिंग मशीन में भी आसानी से साफ कर सकते हैं. इसके लिए वेलवेट की ड्रेस पर लगा लेबल पढ़ें. अब लेबल में दिए गए निर्देशों के अनुसार वेलवेट आउटफिट को मशीन में वॉश करें. मगर ध्यान रहे कि वेलवेट की ड्रेस को धोते समय ठंडे पानी का इस्तेमाल बेस्ट रहता है. वहीं गर्म पानी से धोने पर वेलवेट आउटफिट ढीला और फेड होने लगता है.

वेलवेट आउटफिक के ड्राई क्लीनिंग टिप्स

वेलवेट की ड्रेस को घर पर ड्राई क्लीन करने से लिए आप भाप की मदद ले सकते हैं. ऐसे में पानी को उबालें, अब वेलवेट आउटफिट को गर्म पानी से निकलने वाली भाप से स्टीम दें. इसके बाद वेलवेट की ड्रेस को आधे घंटे तक धूप में सूखने के लिए डाल दें.

वेलवेट की ड्रेस को प्रेस करने के टिप्स

कई लोग वेलवेट आउटफिट की सिकुड़न दूर करने के लिए इसे प्रेस कर लेते हैं. मगर आयरन का इस्तेमाल करने से वेलवेट की ड्रेस लूज हो सकती है. ऐसे में वेलवेट आउटफिट को प्रेस करने की गलती बिल्कुल न करें. अगर चाहें तो इसको तह करके रात भर के लिए तकिये के नीचे रख दें.

वेलवेट की ड्रेस को स्टोर करने के टिप्स

वेलवेट की ड्रेस को साफ करने के बाद इसे पैडेड हैंगर में टांग दें. अब वेलवेट आउटफिट को किसी काटन के कपड़े से कवर कर दें. इसके बाद ड्रेस को वॉर्डरोब में रख दें. इससे आपकी वेलवेट ड्रेस हमेशा नई और चमकदार बनी रहेगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)