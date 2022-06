किचन की सफाई के लिए बेहतरीन विकल्प है कास्टिक सोडा, लेकिन इस्तेमाल करते समय बरतें ये सावधानियां

What is caustic soda: कास्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाई के नाम से भी जानते हैं. एक रिसर्च के अनुसार, कास्टिक सोडा काफी रिएक्टिव पदार्थ होने के साथ-साथ सबसे शक्तिशाली क्षार भी माना जाता है. कास्टिक सोडा का साइंटिफिक नाम Na OH रखा गया है. यह सफेद रंग के पाउडर के रूप में मौजूद एक ज्वलनशील प्रदार्थ होता है. इसका सीधे पाउडर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता. सामान्य रूप से कास्टिक सोडा का प्रयोग सर्फ और साबुन बनाने के लिए किया जाता. कास्टिक सोडा सफाई के लिए भी काफी अच्छा माना गया है. इसका इस्तेमाल पीने के पानी की सफाई और नालियों की सफाई के लिए भी किया जाता है. कास्टिक सोडा कागज आदि बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है.

कास्टिक सोडा किचन के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है. किचन की चिमनी से लेकर बाथरूम की टाइल्स तक को कास्टिक सोडा एकदम चमका देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है. आइए जानते हैं कास्टिक सोडा को इस्तेमाल करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए.

कास्टिक सोडा इस्तेमाल करने से पहले याद रखें ये ज़रूरी बातें-कास्टिक सोडा का उपयोग करते समय सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनके संपर्क में आने पर यह स्किन और आंखों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. यहां तक कि कई बार कास्टिक सोडा से आंखें और त्वचा जल भी सकती हैं.

-आपको कास्टिक सोडा को एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखना चाहिए. कोई भी उत्पाद बनाने के लिए सावधानी के साथ कास्टिक सोडा का थोड़ा सा भाग इस्तेमाल में लाना चाहिए. कास्टिक सोडा का घोल बनाते समय हमेशा मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य धातु के साथ ही है प्रतिक्रिया कर सकता है.-पानी और कास्टिक सोडा का मिश्रण बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पानी में कास्टिक सोडा डालना चाहिए कभी भी ठोस कास्टिक सोडा में पानी नहीं डालना है. ऐसा करने पर विस्फोट भी हो सकता है और कास्टिक सोडा आसपास फैलकर गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.-कास्टिक सोडा से होने वाली रिएक्शन हमेशा गर्मी और हानिकारक धुआं छोड़ती हैं, इसलिए इसका प्रयोग हमेशा खुले स्थान पर करना चाहिए, जहां अच्छी हवा और जगह हो.-सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनती है, इसलिए यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है.-कास्टिक सोडा त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा को गंभीर रूप से जला सकता है, इसलिए इसका प्रयोग करते समय आपको सावधानी बरतने के साथ साथ उचित दस्ताने का उपयोग करने चाहिए.