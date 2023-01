चाय बनाने के बाद बची हुई चाय पत्ती को फेकें नहीं, 7 जरूरी काम को बनाएं आसान, महीने का खर्च हो जाएगा कम

What To Do With Leftover Tea: विंटर में घर-घर में चाय बनती है और लोग कई-कई कप चाय रोजाना पीते हैं. आमतौर पर चाय जब बनती है तो इसे छानने के बाद हम इनकी बची पत्तियों को कूड़े में बेकार समझकर फेंक देते हैं. अगर आपके घर में कई कप रोजाना चाय बन रही है तो इन्‍हें फेंकने में संकोच सा होता है. दरअसल, जिसे आप वेस्‍ट समझकर फेंक रहे हैं, उसका इस्‍तेमाल आप घर के कई जरूरी कामों को निपटाने के लिए आसानी से कर सकते हैं. यही नहीं, इसके इस्‍तेमाल से आप उन चीजों को खरीदने से बच सकते हैं, जिन पर आपको हर महीने सैकड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. आइए जानते हैं कि आप इन इस्‍तेमाल की जा चुकी चाय पत्तियों को किस तरह से दोबारा यूज में ला सकते हैं.

इस्‍तेमाल में आ चुकी चाय पत्तियों का इस तरह करें इस्‍तेमाल

दर्द से राहतदरअसल, चाय पत्ती में इस्‍तेमाल के बाद भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो जख्म भरने में मदद करते हैं. ऐसे में आप बची चाय पत्ती को धो कर सुखा लें और जब भी चोट लगे तो इसे पानी में उबालकर चोट पर लगाएं. आपको आराम मिलेगा.

टैनिंग करे दूरधूप में घूमने की वजह से अगर स्किन पर टैनिंग हो गई है तो आप चाय पत्ती से टैनिंग दूर कर सकते हैं. इसके लिए आप चाय पत्‍ती को धोकर सुखाएं और इसे पीसकर बेकिंग सोडा और पानी के साथ मिलाकर स्किन पर स्‍क्रब करें. टैनिंग दूर होगी.

बर्तन करें साफचाय पत्ती की मदद से आप आसानी से क्रॉकरी आदि साफ कर सकते हैं. अगर बर्तन पर अधिक तेल चिपक गए हैं तो आप चाय पत्ती को उबालें और इसमें डिश वॉश मिलाकर इनकी सफाई करें. इससे घी और तेल के धब्बे आसानी से साफ होंगे और डब्बे की दुर्गंध जाएगी.

मक्खियों को भगाएंअगर घर में अधिक मक्खियां हो गई हैं तो आप इसे भगाने के लिए चाय की पत्ती की पोटली बनाकर उन जगहों पर रख दें. मक्खियां भाग जाएंगी.

सब्‍जी का रंग निखारेंअगर आप काबुली चाना बना रहे हैं तो इन इस्तेमाल की गई चाय पत्तियों का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इन्‍हें सुखाकर आप रखें और इस्‍तेमाल करते वक्‍त एक पोटली बनाकर चने के साथ उबालें. चने का रंग खूब निखरेगा.

खाद बनाएंपेड़-पौधे के लिए ये एक बेहतरीन खाद है. आप इसे गमलों आदि में डालें. ध्‍यान रहें कि ये अच्‍छी तरह से धुली हों. नहीं तो पौधों में चीटियां लग सकती हैं. पौधे स्वस्थ रहेंगे.

हेयर केयरबची हुई चाय पत्ती को आप उबाल लें और छान लें. इस पानी को धुले बालों पर डालें और बालों को पोछ लें. बाल मुलायम और रेशमी बनेंगे.