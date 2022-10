धनतेरस पर नई गाड़ी खरीदते समय इन बातों का रखें खास ख्याल, भूलकर भी न करें ये कॉमन मिस्टेक

Tips to buy new car on dhanteras: धनतेरस के त्योहार से दिवाली के फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाती है. इस पर्व को खास बनाने के लिए ज्यादातर लोग धनतेरस (Dhanteras) पर जमकर शॉपिंग करते हैं. वहीं धनतेरस पर कई लोग ज्वेलरी, बर्तन और नई गाड़ी खरीदना बेहद शुभ मानते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस धनतेरस पर नई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो गाड़ी खरीदने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी हो जाता है.दरअसल धनतेरस पर गाड़ियों के कई शोरूम में सेल लग जाती है. ऐसे में अलग-अलग ब्रांड और फीचर्स वाली गाड़ियां देखकर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और अपने लिए बेस्ट गाड़ी का चुनाव नहीं कर पाते हैं. वहीं शोरूम में विक्रेता की बातों से प्रभावित होकर कुछ लोग गलत गाड़ी खरीद लेते हैं. हालांकि अगर आप इन चीजों को अवॉयड करना चाहते हैं, तो गाड़ी खरीदने के कुछ टिप्स आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं.

ऑफर चेक करें

धनतेरस पर कई कंपनियां कार पर भारी डिस्काउंट देती हैं. जिसके चलते ज्यादातर गाड़ियों पर कुछ न कुछ ऑफर मिलता रहता है. ऐसे में अगर आप कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सभी कंपनियों की कार पर मिलने वाला ऑफर जरूर चेक कर लें और अपने बजट के अनुसार कार का सेलेक्शन करें. इतना ही नहीं कार खरीदने से पहले ऑनलाइन प्राइस भी जरूर कम्पेयर कर लें.

बजट पर ध्यान दें

कार खरीदते समय लोग अक्सर कुछ गाड़ियों के फीचर्स से प्रभावित होकर महंगी कार खरीद लेते हैं और बाद में पछताने लग जाते हैं. इस स्थिति से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप कार खरीदने के पहले अपना बजट फिक्स कर दें और उसी बजट में अपनी सुविधा के मुताबिक किसी अच्छी कार का चुनाव करें.

गारंटी की जांच करें

कार खरीदने के बाद उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है. ऐसे में कार लेते समय उसकी वारंटी और गारंटी चेक करना न भूलें. इससे कुछ महीनों तक आपको कार की सर्विसिंग कराने या कुछ खराबी आने पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कम खर्च में गाड़ी लेने के टिप्स

अगर आप कम खर्च में बेस्ट गाड़ी की तलाश में हैं तो सेकेंड हैंड कार खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है. दरअसल कई लोग मार्केट ट्रेंड के हिसाब से गाड़ियां बदलते रहते हैं और हाल ही में खरीदी कार को भी बेहद सस्ते दाम पर सेल कर देते हैं. ऐसे में इस ट्रिक की मदद से धनतेरस पर आप कम पैसों में अच्छी कार अफॉर्ड कर सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)