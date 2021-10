Mental Health Care Tips: खुद से करें कुछ इस तरह से 'प्यार'

Tips For Self Love: जिंदगी जीने के लिए खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है. इसके बाद ही आप खुले दिल से किसी और को प्यार करने में सक्षम हो पाएंगे. अब खुद से प्यार करने का समय आ गया है. दरअसल दिन के 24 घंटे में व्यक्ति कुछ न कुछ करता ही रहता है लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता है. ऑफिस व घर के काम (Office and Household Work) में ही पूरा दिन बीत जाता है. रात में सोते हुए भी मन में यही सब चलता है कि कल क्या-क्या करना है? महिलाओं के साथ ये ज्यादातर होता है. रात-दिन की इस भागदौड़ के बावजूद भी अगर आप खुश नहीं हैं तो इसका कारण ढूंढने की कोशिश करें. हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को प्यार करना नहीं जानते. पहले खुद से प्यार करें फिर दूसरों से प्यार करना सीखें. आइए आपको बताते हैं खुद से प्यार करने के 7 खास टिप्स के बारे में.

दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें

बार-बार खुद की तुलना दूसरों से करना भले ही हमारे स्वभाव में हो लेकिन यह खतरनाक साबित हो सकता है. किसी और से तुलना करना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि आप सबसे अलग हैं. खुद की पॉजिटिविटी आपको स्वतंत्र महसूस करने में मदद करेगी.

दूसरों की राय की चिंता न करें

इस बात की चिंता न करें कि समाज आपसे क्या सोचता है या आपसे क्या अपेक्षा करता है. आप सभी को खुश नहीं कर सकते हैं. यह समय की बर्बादी है और केवल आपको सर्वश्रेष्ठ बनने की राह में धीमा कर देगा.

अपने आप को गलतियां करने दें

हमें छोटी उम्र से बार-बार कहा जाता है- कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर कोई गलती करता है. लेकिन हम जितने बड़े होते जाते हैं, हमें उतना ही गलतियां करने से रोका जाता है. गलतियां करें ताकि आप उनसे सीख सकें और आगे बढ़ सकें. अपने अतीत को गले लगाएं. गलतियों से सीखें और खुद में बदलाव करें.

अपने डर पर जीत हासिल करें

अपने डर को अस्वीकार न करें बल्कि उसे समझें. यह एक तरह की एक्सरसाइज है जो वास्तव में आपके मेंटल हेल्थ को सुधारती है. अपने डर से पूछताछ और मूल्यांकन करने से आपको स्पष्टता हासिल करने और अपने जीवन में उन मुद्दों को उजागर करने में मदद मिलती है जो आपके चिंता का कारण बन रहे हैं.

अपने लिए अच्छे निर्णय लेने के लिए खुद पर भरोसा रखें

हम अक्सर खुद पर और सही काम करने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं. हमारा दिल जानता है कि सबसे अच्छा क्या है. याद रखें कि आपकी भावनाएं मान्य हैं. आप वास्तविकता से संपर्क नहीं खो रहे हैं. आप खुद को किसी और से बेहतर जानते हैं, इसलिए खुद के लिए सबसे अच्छे वकील बनें.

अपने आप को सबसे पहले रखें

जिंदगी में खुद को सबसे पहले रखें. ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है. महिलाएं कई बार दूसरों को पहले रखने की आदी हो जाती हैं. हालांकि इसके लिए एक समय और एक स्थान है, लेकिन यह ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए जिससे की आपको आपके मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य की कीमत चुकानी पड़े. खुद के बारे में सोचने की आदत डालें और उस पर काम करें.

खुद के लिए दयालु बनें

दुनिया कठोर शब्दों और आलोचनाओं से भरी हुई है, इससे खुद को न जोड़ें. अपने आप से नरमी से बात करें और अपने आप को मतलबी बातें न कहें. अपने आप को खुद ही मनाएं. खुद के बारे में बुरा न सोचें.