Relationship Tips : रिश्ते में आ रही है इनसिक्योरिटी फीलिंग? ऐसे करें हैंडल

Tips To Deal With Insecurity In Relationship : रिश्‍ते (Relationship) में इनसिक्‍योरिटी (Insecurity) फीलिंग आप दोनों के बीच घुटन बढ़ाने लगती है और आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा असहज और दूरी महसूस करने लगते हैं.ऐसे में आप अपने पार्टनर पर तरह-तरह की बंदिशें लगाते हैं, जिससे आप दोनों का मूड हमेशा ऑफ रहने लगता है. यही नहीं, धीरे धीरे आप एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते या बातें छिपाने लगते हैं. वहीं दूसरी तरफ, आप अपने पार्टनर को कुछ नहीं कह पाते और अंदर ही अंदर घुटते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप रिश्‍ते में इनसिक्‍योरिटी (Insecurity) की फीलिंग को कंट्रोल करना सीखें और सही तरीके से हैंडल (Deal) करना जानें.