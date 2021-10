डिलीवरी के बाद पेट का स्किन हो गया है डार्क? करें ये 6 आसान उपाय

Tips To Get Rid Of Dark Belly After Pregnancy : प्रेगनेंसी के अंतिम छह महीने में पेट का साइज बढ़ना शुरू होता है और बच्‍चे के ग्रोथ के साथ यूट्रस का साइज भी बड़ा होता जाता है. ऐसे में हार्मोनल चेंजेज़ और स्किन में खिंचाव की वजह से पेट (Belly) पर निशान आने लगते हैं. जब डिलीवरी होती है तो इसके 3 से 4 सप्‍ताह तक ये दाग प्रॉमिनेंट रहते है. अगर सही देखभाल किया जाए तो ये धीरे धीरे ये चले भी जाते हैं. अगर समय रहते इनका केयर ना किया जाए तो ये काले दाग (Dark Skin) लाइफ लॉन्‍ग रह जाते हैं जो साड़ी पहनने पर पेट पर नजर आते हैं. ऐसे में हम यहां आपको कुछ घरेलू उपाय (Home Remedies) बता रहे हैं जिन्‍हें अगर आप डिलीवरी के कुछ दिनों बाद से ही अपनाएं तो स्किन पर होने वाले काले धब्‍बे गायब हो सकते हैं.

1.चंदन लेप

चंदन स्किन में निखार के लिए बहुत ही अच्‍छा आयुर्वेदिक लेप होता है. पेट के कालेपन को दूर करने के लिए आप चंदन को घिसकर दूध में मिलाकर पेट पर लगाएं. जब ये सूख जाए तो उसे पानी से धो लें. ऐसा हफ्ते में तीन चार बार जरूर करें. अंतर दिखने लगेगा.

यह भी पढ़ें- Navratri 2021: प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाएं नवरात्रि व्रत में रखें इन बातों का ख्याल

2.एलोवेरा का करें इस्तेमाल

आप एलोवेरा जेल को रोज दो बार पेट पर लगाएं और थोड़े समय के बाद धो लें. ऐसा करने से पेट की त्वचा सॉफ्ट होगी और दाग धब्बे कम होंगे.

3.आलू का रस

काली त्वचा को ठीक करने के लिए लिए आप आलू पीसें और उसके रस को निकालें. अब इसे पेट पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें. आलू के अंदर भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट गुण और विटामिन सी पाया जाता है जो त्वचा को निखारने का काम करता है. आप हफ्ते में 3 से 4 बार करें.

4.खीरे का रस

खीरे में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, बायोटीन, विटामिन ए, बी आदि पाया जाता है जो पेट की त्वचा से कालेपन को हटाने का काम करता है.

यह भी पढ़ें- अगर रात में सोते हैं कम, तो बुढ़ापे में डिमेंशिया के हो सकते हैं शिकार- रिसर्च

5.नारियल तेल

महिलाएं अगर डिलीवरी के बाद रोज पेट पर नारियल तेल से मालिश करें तो पेट के कालेपन को दूर किया जा सकता है.

6.बदाम का इस्तेमाल

आप बदाम का पाउडर दूध में मिलाएं और इसे रोज पेट पर लगाएं. सूखने पर इसे धो लें. बदाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है जो त्वचा को निखारता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)