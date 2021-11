Tips To Get Rid Of Pimples Overnight : फ्लॉलेस स्किन (Skin) के लिए हम क्‍या कुछ नहीं करते लेकिन अगर चेहरे पर एक भी पिम्पल (Pimples) आ जाए तो कहीं जाने का जी नहीं करता. अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन किसी इवेंट या फ़ंक्शन में जाना हो उस दिन सुबह उठते ही स्किन पर पिम्पल आ जाते हैं. इसकी वजह से ना केवल मूड खराब हो जाता है बल्कि ये आपके मेकअप को भी खराब कर देते हैं. पिंपल्‍स को अगर आप एक रात (Overnight) में खत्‍म करने का घरेलू उपाय (Home Remedies) जान लें तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग ब्‍यूटी टिप्‍स (Beauty Tips) हो सकती है.