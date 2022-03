Tips To Get Rid Of Stickiness From Okra : चिपचिपे पदार्थ की वजह से भिंडी (Ladies Finger) को काटने में खासा दिक्‍कत का सामना करना पड़ता है. चिपचिपी (Stickiness) प्रकृति के कारण इस सब्जी का उपयोग कई रेसिपीज़ को तैयार करने में नहीं कर पाते हैं. अगर आप भी ऐसी समस्‍याओं से जूझ रहे हैं तो यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाय (Tips) लेकर आए हैं जिसे अपनाकर आप भिंडी (Okra) के चिपचिपेपन को दूर कर आसानी से कुरकुरी भिंड़ी बना सकते हैं.