How to get kids to listen to parents: हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्‍चा आज्ञाकारी बने और बड़ों की बात को ध्‍यान से सुने. लेकिन कई घरों में ये देखने को मिलता है कि माता पिता या बड़े जो बात समझाते हैं, बच्‍चा उसका उल्‍टा काम करते हैं या उनकी बात मानने से आनाकानी करते हैं. कई बार तो छोटी छोटी बातों को भी वे नहीं मानते जिससे पेरेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में माता पिता सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और कई बार गुस्‍से में आकर डांट लगा देते हैं. जिससे बात और भी बिगड़ जाती है. ऐसे में अगर माता पिता कुछ बातों को ध्‍यान में रखें तो बच्‍चों की आदतों में सुधार लाया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे.

बच्‍चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए ना करें ये काम

बार-बार धमकी देना दरअसल कुछ माता पिता को लगता है कि बच्चे को डरा धमकाकर बात मनाई जा सकती है. लेकिन, ऐसा होता नहीं है. बल्कि जब वे बच्चे को बार-बार धमकी देते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि वे उनको कुछ नहीं करने वाले. जिस वजह से वे पेरेंट्स की धमकी को गम्भीरता से नहीं लेते. ऐसे में वे और भी मनमानी करने लगते हैं. इसीलिए उन्हें बात बात पर धमकी देना बंद करें.

बच्चे से बहस करनाकभी भी बच्‍चे के साथ बहस ना करें. ऐसा करने से उनका धक टूटता है और वे आपकी हर बात को हल्‍के में लेने लगते हैं. अगर कभी घर में झगड़ा आदि हो और बच्‍चा बहस करने लगे तो बहस करने की बजाय आप शांत होकर समझाएं कि ऐसा करने से क्‍या दिक्‍कतें आ सकती हैं.

बिना लॉजिक की बातें करना अगर आप किसी बात पर सख्‍ती से पेश आ रहे हैं तो ऐसी कोई बात ना करें जिसमें कोई लॉजिक ना हो. बेहतर तर्क के साथ ही उनसे बात करें. इसीलिए बच्‍चे को पनिश्‍मेंट देने के बदले यह समझाएं कि अब वह बड़ा हो रहा है और उसे कुछ जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए. हम केवल सही गलत बता सकते हैं. इस तरह बच्‍चा धीरे धीरे आपकी बात मानना शुरू कर देगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

