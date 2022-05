बच्चे को लग गई है मोबाइल की लत, इन उपायों को अपनाकर बदलें उनकी आदत

Tips to get rid of mobile habit in kids: टेक्नोलॉजी के इस दौर में बच्चों का मोबाइल से खास लगाव हो चला है. कोरोना काल के बाद मोबाइल फोन कई बच्चों का बेस्ट फ्रेंड बन गया है. ऐसे में बच्चे अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल के साथ ही बिताना करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी परेशान नजर आते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुछ गलतियां भी बच्चों की इस बुरी आदत के लिए ज़िम्मेदार हो सकती हैं.

दरअसल जाने-अंजाने में बच्चों को मोबाइल की लत लगवाने वाले भी पेरेंट्स ही होते हैं. बचपन में रोते हुए बच्चे को फोन थमा कर चुप कराना पेरेंट्स के लिए सबसे आसान ऑप्शन होता है. अगर आप वाकई बच्चे की मोबाइल फोन की लत बदलना चाहते हैं, तो अपनी पेरेंटिंग में कुछ सुधार करके बच्चों से मोबाइल की बुरी आदत छुड़वा सकते हैं. आइए जानते हैं बच्चों से मोबाइल की लत छुड़वाने के कुछ टिप्स.

अचानक से ना छीनें फोन

अगर आपके बच्चे को मोबाइल फोन की आदत पड़ चुकी है, तो बच्चों से अचानक फोन छीनने के बजाए उनकी आदत को धीरे-धीरे कम करने की कोशिश करें. इसके लिए आप बच्चों का मोबाइल इस्तेमाल करने का शेड्यूल तैयार कर सकते हैं.

सोशल मीडिया से बनाएं दूरी

बच्चे अक्सर पेरेंट्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में सुबह उठने के बाद फोन इस्तेमाल करने से बचें और बच्चों को भी सुबह फोन यूज करने से रोकें. साथ ही बच्चों के सामने फोन में सोशल मीडिया पर रील्स ना देखें. इससे बच्चों की भी रील्स देखने में दिलचस्पी बढ़ने लगती है.

टीवी शोज दिखाएं

बच्चों से मोबाइल की आदत छुड़वाने के लिए फोन में उनके फेवरेट टीवी शोज या कार्टून लगाने से बचें. बच्चे के पसंदीदा शो को आप टीवी पर लगाकर मोबाइल पर बच्चों की निर्भरता काफी हद तक कम कर सकते हैं.

खाने के समय ना यूज करें फोन

खाना खाते समय बच्चों को फोन बिल्कुल ना इस्तेमाल करने दें. साथ ही खुद भी खाने के दौरान फोन से दूरी बनाए रखें. खाना खाते वक्त टेबल के आस-पास भूलकर भी मोबाइल ना रखें.

फिजकल एक्टिविटी कराएं

बच्चों को फोन में गेम खिलाने के बजाए, उन्हें इनडोर और आउटडोर गेम खेलने को कहें. बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए घर में उनके साथ गेम खेलने की कोशिश करें. साथ ही बच्चों को बाहर दोस्तों के साथ खेलने की भी सलाह दें.

काम में करें व्यस्त

बच्चा जब भी आपसे मोबाइल देने की जिद करे, तो ऐसे में आप किसी बहाने से उसको काम पर लगा सकते हैं. इससे बच्चा व्यस्त हो जाएगा और कुछ देर के लिए मोबाइल को भूल जाएगा. इसके लिए आप बच्चों से आर्ट और क्राफ्ट जैसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी करा सकते हैं.

इंटरनेट बंद रखें

मोबाइल की जिद करने पर बच्चों को नेट बंद करके ही फोन दें. क्योंकि इंटरनेट के बिना बच्चे ज़्यादा देर तक फोन में नहीं उलझेंगे और कुछ समय में धीरे-धीरे मोबाइल से दूरी बनाना शुरू कर देंगे.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)