Summer Tips: एसी या कूलर के बिना इस तरह रखें घर को Cool, तेज गर्मी में भी कमरा रहेगा ठंडा

Tips To Keep Your Room Cool In Summer : जिन लोगों के घरों में पंखे चल रहे हैं उनके लिए बड़ी परेशानी ये है कि घरों में हवा तो है लेकिन ये इतनी गर्म (Hot) है कि घर के अंदर लू जैसा हाल है और लोग कमरों में भी हीट स्‍ट्रोक के शिकार हो सकते हैं. मौसम विभाग लगातार भविष्‍यवाणी कर रहा है कि इस साल गर्मी (Summer) लंबी चलेगी और तापमान में भी अभी इजाफा होगा. ऐसे में जिन लोगों के घरों में एसी और कूलर लगाने का बजट नहीं है उनके लिए खासी मुश्किलें आ सकती हैं. हम आपको यहां कुछ ऐसे घरेलू और आसान से उपाय (Tips) बता रहे हैं जिनकी मदद से आप बिना एसी और कूलर के भी अपने घरों को ठंडा रख सकते हैं.