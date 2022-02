Tips To Make Your Arms Looks Slimmer : फ्लैबी हाथ (Flabby Arms) आपके सारे स्‍टाइल को फीका कर देते हैं. इसे टाइट और सुडौल बनाने के लिए व्‍यायाम करना जरूरी होता है लेकिन कुछ स्‍टाइलिंग टिप्‍स (Styling tips) की मदद से आप अपने मोटे हाथों को स्लिम (Slim) दिखा सकती हैं. मसलन, आप अपने बॉडी के फोकस एरिया को शिफ्ट करने के लिए वी-नेक ड्रेस कैरी करें. ये आपकी सेंटर बॉडी को पर फोकस करेगा और किसी का भी ध्यान आपके हाथों पर नहीं जाएगा. स्लिमिंग इफेक्ट के लिए आप डार्क कलर, खासतौर पर ब्लैक ड्रेस कैरी कर सकती हैं. बेहतर होगा कि आप हमेशा छोटे प्रिंट वाले कपड़े खरीदें और बोल्ड-बड़े प्रिंट्स से दूर रहें.