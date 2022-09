कलर किए गए बालों की इस तरह करें देखभाल, ब्रेकआउट और ड्राइनेस से हमेशा रहेंगे बचे

Tips To Take Care Of Colored Hair: वैसे तो हेयर कलर को मेंटेन रखने के लिए बेस्‍ट है कि आप हेयर केयर एक्‍सपर्ट की मदद लें और सलून में जाकर इनका केयर करें. लेकिन, कुछ चीजों का ध्‍यान आपको घर पर भी रखना होता है. दरअसल, जब हम बालों में डाई करते हैं तो हम अपने बालों को ड्राई, डैमेज और ब्रेकेज का भी मौका देते हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि उन्‍हें नरिश और ब्रेकेज से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी हो.

कलर किए गए बालों का घर पर इस तरह रखें ख्‍याल

72 घंटे के बाद धोएं अगर आपने आज ही बालों को कलर कराया है तो यह जरूरी है कि आप अगले तीन दिन यानी कि 72 घंटे पानी से बचाएं. दरअसल, ऐसा करने से बालों के डैमेज की संभावना बढ़ जाती है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कलर प्रोटेक्‍टर शैंपू कलर किए गए बालों को हमेशा कलर प्रोटेक्‍टर शैंपू से ही क्‍लीन करें. दरअसल इन शैंपू में कुछ ऐसे तत्‍व होते हैं जो बालों के पीएच लेवल को बैलेंस रखने में मदद करते हैं और ब्रेकेज को रोकते हैं.

ये भी पढ़ें: स्किन केयर के लिए ऐसे करें अनार के छिलकों का इस्तेमाल

रोज शैंपू करने से बचें अगर आप कलर किए गए बाल को रोज धोएंगे तो इससे बालों का रंग तो कम होगा ही, बाल डल और ड्राई भी तेजी से होंगे.

ड्राई शैंपू का इस्‍तेमाल अगर आपके बाल ऑयली या ग्रीसी लग रहे हैं तो आप इन्‍हें नॉर्मल शैंपू की बजाय ड्राई शैंपू का इस्‍तेमाल करें.

कंडीशन करें कलर किए गए बालों की नमी आसानी से गायब हो सकती है. ऐसे में जब भी शैंपू करें तो कंडीशनिंग जरूर करें.

ये भी पढ़ें: स्किन केयर के लिए नारियल के तेल और कपूर का करें इस्तेमाल

नमी से बचाएं नमी कलर किए गए बालों को नुकसान पहुंचाती है. ऐसे में आप हॉट बाथ के समय बाथरूम में शावर कैप लगाकर नहाएं.

हाई हीट से बचाएं अगर आप स्‍टाइलिंग के लिए हेयर ब्‍लोअर या आयरन का इस्‍तेमाल करते हैं तो करना बालों को नुकसान पहुचा सकता है.

दूसरों की चीजें डालती हैं ये दुष्प्रभाव आगे देखें…

डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट सप्‍ताह में एक दिन अपने कलर किए गए बालों की डीप कंडीशनिंग करें. इसके लिए आप होम रेमेडीज का भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप ऑयल ट्रीटमेंट या हेयर मास्‍क ट्रीटमेंट का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.