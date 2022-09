बिना टाई के सूट पहनने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, मिलेगा स्मार्ट और बेस्ट लुक

Tips to wear suit without tie: सूट पहनना आजकल पुरुषों में आम ट्रेंड बन चुका है. खासकर किसी स्पेशल ओकेजन पर बेस्ट लुक पाने लिए ज्यादातर पुरुष केवल सर्दियों में ही नहीं बल्कि बाकी मौसम में भी सूट को ही तवज्जो देते हैं. वहीं सूट से कंट्रास्ट टाई आपके लुक में चार चांद लगा देती है. हालांकि कुछ लोगो को टाई पहनना पसंद नहीं होता है. ऐसे में बिना टाई के सूट (Suit without tie) पहनने का मन हो तो कुछ आसान टिप्स को ध्यान में रखकर आप स्मार्ट लुक कैरी कर सकते हैं. दरअसल टाई को सूट के सेट का एसेंशियल पार्ट माना जाता है. वहीं बिना टाई के सूट पहनने से अक्सर लोगों का लुक फीका लगने लगता है. लेकिन अगर आप चाहें तो टाई के बिना भी सूट में बेस्ट दिख सकते हैं. तो आइए हम आपको बताते हैं बिना टाई के सूट में परफेक्ट लुक पाने के टिप्स.

शर्ट की फिटनेस पर करें फोकस

वैसे तो लोग अमूमन सूट को फिट करवा कर ही पहनते हैं. मगर टाई न होने पर शर्ट की फिटिंग पर फोकस करना जरूरी हो जाता है. बिना टाई के ढीली शर्ट पहनने से आपका लुक खराब हो सकता है. इसलिए सूट के साथ किसी टाइट शर्ट का चुनाव करना बेहतर रहता है.

ये भी पढ़ें: मैक्सी ड्रेस के साथ कैरी करें ये फुटवियर, कंफर्टेबल फीलिंग के साथ मिलेगा स्टाइलिश लुक

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

फॉर्मल से रहें दूर

बिजनेस सूट और फॉर्मल शर्ट के साथ टाई काफी जंचती है. लेकिन बिना टाई के सूट और शर्ट का लुक भी अजीब लगने लगता है. इसलिए टाई न पहनने पर डार्क शेड्स के बिजनेस सूट कैरी करने से बचें. साथ ही फॉर्मल शर्ट भी बिल्कुल न पहनें. ऐसे में आप लाइट शेड सूट के साथ लेस फॉर्मल शर्ट कैरी कर सकते हैं.



कॉलर और बटन पर दें ध्यान

बिना टाई के सूट पहनते समय ज्यादा बड़ी और छोटी कॉलर वाली शर्ट पहनना अवॉयड करें. साथ ही हॉरीजोंटल कॉलर पहनने से भी बचें. वहीं सूट के साथ वी नेक की शर्ट पहनना आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसके अलावा टाई न होने पर शर्ट की ऊपर वाली दो बटनों को भी खोलकर रखें.

ये भी पढ़ें: मानसून में ऐसे करें ड्रेस का सेलेक्शन, मिलेगा कूल और कंफर्टेबल लुक

पॉकेट स्कवॉयर ट्राई करें

टाई आपके सूट को विजुअल इफेक्ट देने का काम करती है. ऐसे में टाई न होने पर आप घड़ी, लेपेल पिन और पॉकेट स्कवॉयर भी पहन सकते हैं. वहीं पफ फोल्ड स्टाइल में बेहतर कलर और पैटर्न वाला पॉकेट स्कवॉयर कैरी करके आप अपने लुक में चार चांद लगा सकते हैं. टाई आपके सूट को विजुअल इफेक्ट देने का काम करती है. ऐसे में टाई न होने पर आप घड़ी, लेपेल पिन और पॉकेट स्कवॉयर भी पहन सकते हैं. वहीं पफ फोल्ड स्टाइल में बेहतर कलर और पैटर्न वाला पॉकेट स्कवॉयर कैरी करके आप अपने लुक में चार चांद लगा सकते हैं.

शिमरी गोल्डन ड्रेस में मौनी का जलवा आगे देखें…

जूते और घड़ी का चुनाव

टाई के बिना आप जूते और घड़ी को अपने लुक का फोकल पॉइंट बना सकते हैं. इससे लोगों का सारा ध्यान टाई पर जाने के बजाए आपके जूतों और घड़ी पर ही रहेगा. इसके लिए सूट से मैचिंग कलर कॉम्बीनेशन वाले जूतों को अच्छे से चमका कर पहनें. साथ ही लेदर या मेटल की घड़ी और बेल्ट कैरी करना न भूलें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)