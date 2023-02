चेहरे से ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स को हटाने के लिए ट्राई करें यह घरेलू फेस पैक, निखर जाएगी स्किन

Skin care: आज के दौर की लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, खान-पान और स्किन की सही तरह से केयर न करने की वजह से चेहरे पर ब्लैकहैड्स और व्हाइटहेड्स की दिक्कत हो जाती है. इससे निजात पाने के लिए लोग ब्यूटी पार्लर जाकर क्लीनिंग, ब्लीच और फेशियल जैसी कई चीजों का सहारा लेते हैं. लेकिन इन ब्लैकहैड्स और व्हाइटहेड्स से छुटकारा पाने के लिए (To get rid of blackheads and whiteheads) आप घर पर ही इन आसान फेस पैक की मदद ले सकते हैं.

ब्लैकहेड्स हटाने के लिए फेस पैक

ओटमील-दहीब्लैकहेड्स हटाने के लिए आप एक चम्मच ओटमील लें. इसमें दो चम्मच दही मिलाएं और इसको अच्छी तरह से चेहरे पर लगाकर दस मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें. इसके बाद गर्म पानी की स्टीम लें. चेहरे को पोछकर मॉइस्चराइज़र लगा लें.

चारकोल-बेंटोनाइट क्लेब्लैकहेड्स से निजात पाने के लिए दो कैप्सूल्स एक्टिवेटेड चारकोल लें. इसमें आधा चम्मच बेंटोनाइट क्ले और एक चम्मच पानी मिला कर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को चेहरे पर मास्क की तरह से अप्लाई करें और दस मिनट तक मसाज करें. इसके बाद चेहरा ठंडे पानी से धो लें.

टमाटर का पल्पचेहरे से ब्लैकहेड्स दूर करने के लिए टमाटर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसके लिए आप एक टमाटर का पल्प निकाल लें और इसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें. इस मिश्रण से अपने चेहरे की हल्के हाथों से मसाज करें. फिर इसको सूखने तक ऐसे ही लगा छोड़ दें. सूख जाने पर ठंडे पानी से चेहरा धो लें.

व्हाइटहेड्स दूर करने के लिए

ऑरेंज पील पाउडर-चावल का आटाव्हाइटहेड्स दूर करने के लिए दो चम्मच ऑरेंज पील पाउडर और दो चम्मच चावल का आटा लें. इसमें दो चम्मच मटर का पाउडर भी मिलाएं. इसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर फेस पर अच्छी तरह से लगाएं. दस मिनट के लिए मसाज करें फिर चेहरा धो लें.

मुल्तानी मिट्टी-बादाम पाउडर-ग्लिसरीनचेहरे से व्हाइटहेड्स हटाने के लिए एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लें. इसमें एक चम्मच बादाम का पाउडर और एक चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं. इसका पेस्ट बनाकर इस से फेस को पांच मिनट तक हल्के हाथों से स्क्रब करें. फिर दस मिनट ऐसे ही लगा छोड़ दें. इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें.

टी ट्री ऑयलटी ट्री ऑयल का इस्तेमाल भी व्हाइटहेड्स से निजात पाने के लिए किया जा सकता है. इस ऑयल की चार-पांच बूंदें चेहरे के उस हिस्से पर लगाएं जिस जगह व्हाइटहेड्स हैं. इसके बाद उस हिस्से पर कुछ देर हल्के हाथों से मसाज करें और ऑयल को पंद्रह मिनट के लिए ऐसे ही लगा छोड़ दें. फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)