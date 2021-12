बच्चों के विकास में बाधक बन सकते हैं जरूरत से ज्यादा खिलौने - स्टडी

Buy toys according to the needs of children : साइकोलॉजिस्ट्स ने कई स्टडीज के बाद पता लगाया है कि बच्चों का जरूरत से ज्यादा खिलौनों के साथ खेलना उनके रचनात्मक विकास में दिक्कत पैदा करता है. दैनिक भास्कर अखबार में छपी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो (University of Toledo) ने दो एक्सपेरिमेंट कर इसे सिद्ध भी किया है.