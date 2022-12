जनवरी में घूमने के लिए भरमौर हिल स्टेशन के साथ बनाएं इन 3 शानदार जगहों का प्लान

Best Hill Stations to visit in January : सर्दियों के इस सीजन में सबसे ज्यादा ठंड पड़ने का मौसम अब शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग इस मौसम में घूमने-फिरने का खूब प्लान बनाते हैं. इस समय में सभी की विंटर वेकेशन शुरू हो जाती हैं. इसके अलावा, जनवरी का महीना अपने आप में काफी खास और एक्साइटिंग होता है, क्योंकि यह नए साल का सबसे पहला महीना होता है. इसी महीने में हम नए साल का स्वागत बड़ी ही खुशी और धूमधाम से करते हैं. अगर आप भी जनवरी के महीने को साल भर के लिए यादगार बनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए घूमने और एक्सप्लोर करने के लिए कुछ शानदार हिल स्टेशंस के बारे में जानकारी लेकर आए हैं. सर्दियों के मौसम में हिल स्टेशन देखने लायक होते हैं, जहां आप कई एडवेंचरस एक्टिविटीज का लुफ्त उठाने के साथ-साथ जी भरकर बर्फ के साथ खेल भी सकते हैं.

जनवरी में घूमने के लिए शानदार हिल स्टेशन

भरमौर हिल स्टेशन

सर्दियों के महीनों में इंडिया का हिमाचल प्रदेश स्विट्जरलैंड से कम नजर नही आता है. अगर आप जनवरी के महीने में विंटर वेकेशन को यादगार बनाना चाहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के भरमौर का प्लान बना सकते हैं. सर्दियों में हर साल लाखों टूरिस्ट भरमौर हिल स्टेशन पर घूमने के लिए आते हैं. जनवरी के महीने में यहां देखने लायक नज़ारे होते हैं. आप भी दोस्तों और फैमिली के साथ इस हिल स्टेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं.

सांगला हिल स्टेशन

इन सर्दी की छुट्टियों को शहर और भीड़-भाड़ से दूर शांत वातावरण में बिताना चाहते हैं तो सांगला हिल स्टेशन आपके लिए बेस्ट हो सकता है. जनवरी के महीने में दोस्तों संग यादगार समय बिताने और खूब धमाल मचाने के लिए सांगला हिल स्टेशन का प्लान बना सकते हैं. यहां दोस्तों के साथ करने के लिए कई एडवेंचरस एक्टिविटीज और घूमने लायक जगहें हैं, जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं.

गुलमर्ग हिल स्टेशन

जनवरी के महीने में कश्मीर का गुलमर्ग हिल स्टेशन देखने में किसी खूबसूरत पेंटिंग से कम नहीं लगता है.इस मौसम में गुलमर्ग पर खूब बर्फबारी होती है, जहां आप बर्फ में कई एडवेंचरस एक्टिविटीज का लुफ्त भी उठा सकते हैं. गुलमर्ग देखने में इतना खूबसूरत है कि यहां का ट्रिप सैलानियों को जिंदगीभर के लिए याद रहता है.

