शाही संस्कृति का उठाना चाहते हैं आनंद तो विंटर में जयपुर के इन पैलेसे में आकर टिकें

Best heritage hotels or palaces in Jaipur : सर्दियों में अगर आप राजस्‍थान जाने का प्‍लान बना रहे हैं और जयपुर की शाही मेहमान नवाजी का अनुभव करना चाहते हैं तो यहां कई ऐसे होटल व पैलेस हैं, जहां आकार आप रुक भी सकते हैं और यहां के कल्‍चर को करीब से महसूस भी कर सकते हैं. इन जगहों को आपने फिल्‍मों या डॉक्‍यूमेंट्रीज में भी जरूर देखा होगा. तो आइए आज हम जयपुर के बड़े किले या महलों के अलावा यहां के उन पैलेस की जानकारी देते हैं, जिनकी खूबसूरती यकीनन आपके होश उड़ा देगी. आप चाहें तो इन पैलेस में आकर रात भी गुजार सकते हैं.

राजमहल पैलेसमहाराजा सवाई जय सिंह 2 ने अपनी पत्नी के लिए राजमहल पैलेस को बनवाया था. आज ये महल एक होटल के रूप में बदल दिया गया है और ये जगह सैलानियों के लिए खोल दिया गया है. यहां का विशाल झूमर और सुंदर संगमरमर की सीढ़ियां जैसी कई ऐतिहासिक चीजों सैलानियों को काफी आकर्षित करती हैं.

रामबाग पैलेसकरीब 47 एकड़ जमीन में फैला रामबाग पैलेस शहर के केंद्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. एक जमाने में महाराजा और उनके परिवार के लोग यहां रहते थे जिसे बाद में एक होटल में बदल दिया गया. यहां आकर आप भी ट्रेडिशनल राजस्थानी संस्कृति को अनुभव कर सकते हैं और आनंद उठाते हैं.

सिटी पैलेसस्‍थानीय लोग सिटी पैलेस को चंद्र महल के नाम से जानते हैं. यह महल जयपुर के एक सबसे खास जगहों में से एक माना जाता है. यह महल सन 1729 से 1732 के बीच बनाया गया था जिसकी स्थापत्य शैली राजस्थानी, मुगल और यूरोपीय वास्तुकला की झलक पेश करती है.

सामोद पैलेसजयपुर से कब 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहर है सामोद. इसे राजस्थान के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है. इस महल की स्‍थापत्‍य शैली भी राजपुताना और मुगल शैली में तैयार की गई है. बता दें कि प्रसिद्ध शीश महल या हॉल ऑफ मिरर्स समोदे पैलेस में ही स्थित है.

आमेर पैलेसआमेर पैलेस को एम्बर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है. यह पैलेस आमेर शहर में है जिस पर मीणा वंश का शासन कभी शासन करते थे. पूरा पैलेस संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से तैयार किया गया है जो आप भी खूबसूरत नजर आता है. इस पैलेस के अंदर आप माओता झील के विहंगमता को भी अनुभव कर सकते हैं.