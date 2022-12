क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए बेहतरीन हैं देश की ये 9 जगहें, सेलिब्रेशन की रहती है धूम

Best Places For Christmas Celebration In India: पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. क्रिसमस की छुट्टियों में अधिकतर लोग घूमने फिरने का प्‍लान बनाते हैं. अगर आप भी अपने दोस्‍तों या परिवार वालों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन करने का प्लान बन रहे हैं तो भारत के कई ऐसे शहर हैं, जहां धूमधाम से क्रिसमस का जश्‍न मनाया जाता है. आपको बता रहे हैं कि भारत के उन शहरों के बारे में, जहां क्रिसमस सेलिब्रेशन की सबसे ज्यादा धूम देखने को मिलती है.

इन जगहों पर रहती है क्रिसमस की धूम

शिलोंग- मेघालय उत्तर-पूर्वी शहर शिलोंग भी क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए फेमस है. यहां ईसाइयों की काफी आबादी है जो बड़ी धूमधाम के साथ ईसा मसीह के जन्मोत्सव का जश्‍न मनाते हैं. क्रिसमस में शिलोंग की गलियां, चर्च और घरों को सुंदरता काफी मनोरम लगती है.

पुडुचेरी- गॉथिक चर्च और कैथेड्रल की खूबसूरती के साथ पुडुचेरी भी क्रिसमस वेकेशन के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक मानी जाती है. तमिलनाडु तट से कुछ ही दूरी पर स्थित ये छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश शानदार वास्तुकला, सुंदर समुद्र तटों और रमणीय फ्रांसीसी व्यंजनों के कारण लिटिल फ़्रांस के नाम से भी जाना जाता है. यहां क्रिसमस की पारंपरिक अनुष्ठानों और मेरी-मेकिंग और साथ में क्रिसमस का सेलिब्रेशन सैलानियों को काफी आकर्षित करता रहा है.

गोवा- गोवा क्रिसमस मनाने के लिए भारत की सबसे अच्छी जगहों में से एक है. अपनी पुर्तगाली विरासत और कैथोलिक आबादी की वजह से यहां क्रिसमस, पूर्ण उत्साह के साथ मनाया जाता है. यहां के चर्चों और घरों को कई दिन पहले से ही लोग रौशनी और फूल से सजाते हैं और देर रात तक क्रिसमस कैरोल गाते हैं. पर्यटकों की यहां काफी भीड़ जुटती है.

केरल- केरल में भी अनगिनत चर्चों के साथ ईसाई आबादी है, जिस वजह से यहां क्रिसमस को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. आप भारत में क्रिसमस मनाने के लिए अच्छी जगह की तलाश में है तो आप केरल घूमने को प्‍लान बना सकते हैं.

मुंबई- मुंबई क्रिसमस के लिए बहुत प्रसिद्ध है. अगर आप मेट्रो सिटी में क्रिसमस की छुट्टियां मनाना चाहते हैं तो यहां आएं. यहां बांद्रा का पश्चिमी उपनगर क्रिसमस के दौरान देखने लायक होता है. यहां स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों की भारी तादात होती है.

कोलकाता- कोलकाता का क्रिसमस के साथ अजीब रिश्ता है. यहां लाइट एंड साउंड प्रदर्शनियां, रॉक बैंड शो, खूबसूरत सजावट यहां के क्रिसमस का मुख्‍य आकर्षण का केंद्र है. यहां खास खाने पीने की व्‍यवस्‍था भी सैलानियों को खूब आकर्षित करती है.

बैंगलोर- बैंगलोर में ब्रिगेड रोड पर सेंट पैट्रिक चर्च और होसुर पर ऑल सेंट्स चर्च क्रिसमस के दौरान सैलानियों के आकर्षण का केंद्र होता है. बैंगलोर में भी आप क्रिसमस की छुट्टियों का आनंद उठा सकते हैं.

सिक्किम- सिक्‍कम भी भारत में क्रिसमस मनाने के लिए अच्‍छी जगहों में से एक है. यहां का खूबसूरत नजारा आपको कई दिन रुकने को बाध्‍य करेगा. सिक्किम की बर्फबारी स्वर्ग से कम नहीं लगती.

मनाली- आप मनाली में भी क्रिसमस की छुटियाँ मनाने जा सकते हैं. मनाली की बर्फ में आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का भी मजा ले सकते हैं और क्रिसमस ट्री से सजे कैफे आदि में गर्मागर्म सूप और डिनर का भी आनंद उठा सकते हैं.

